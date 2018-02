Inician una recogida de firmas para traer a Andalucía la información de la investigación sobre García Caparrós

26/02/2018 - 16:05

La familia de Manuel José García Caparrós, joven sindicalista asesinado en la manifestación autonómica del 4 de diciembre de 1977, CCOO y Málaga para la Gente han informado este lunes de la puesta en marcha de una recogida de firmas para exigir al Congreso que las actas de la comisión de investigación sobre García Caparrós vengan a Andalucía, reclamando, además, "verdad, justicia y reparación".

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Loli García Caparrós, hermana de Manuel José, ha informado en rueda de prensa en la sede de CCOO, sindicato al que el joven era afiliado, que se reclaman "los papeles que están ocultos en Madrid para traerlos a Andalucía y que esa información salga a la luz".

"La Autonomía de Andalucía nunca será completa sin salir a la luz ese 4 de diciembre, lo que pasó, quién mancho ese día y quién asesinó a García Caparrós", ha señalado su hermana, que ha reclamado "saber la verdad y justicia". Por ello, ha pedido todos los partidos que se unan a esta iniciativa: "Manuel José salió como un andaluz y fue el único andaluz que no volvió a su casa y Andalucía se lo debe", ha defendido.

Por su parte, el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Muñoz Cubillo ha asegurado que este lunes "es un gran momento" ya que es la primera vez que un familiar de García Caparrós acude a la sede del sindicato. Asimismo, ha dejado claro que "hay que mantener la memoria viva de García Caparrós por esa Andalucía de progreso que queríamos hace 40 años y que hoy seguimos reivindicando".

A juicio de Muñoz Cubillo, "reivindicar la vida de García Caparrós es reivindicar a Andalucía", dejando claro que "no hay motivo para mantener oculta ninguna información".

"No hay motivo para ocultar información; han pasado 40 años y es legítimo, es un derecho para su familia y para los andaluces el tener conocimiento de qué paso el 4 de diciembre", ha vuelto a señalar, incidiendo en que "nadie se sonroje de dar publicidad a esa información, porque la verdad se tiene que conocer y no se puede esconder en el Congreso".

En este punto, el secretario general de CCOO Málaga ha lamentado que la historia de Andalucía "tiene un hueco que no quieren que se escriba" en alusión al 4 de diciembre de 1977: "Hay un hueco que el Congreso no quiere rellenar, hay una laguna, un vacío y no quieren que se escriba y se complete", ha lamentado.

Por último, ha pedido que "no se sonrojen, den la cara y asuman su responsabilidad en la comisión de investigación", ya que, a su juicio, "no es el momento de ocultar información". "No es el momento de pasar factura, sino de conocer lo que pasó, y ahí que cada uno asuma sus responsabilidades políticas o personal de lo que ocurrió el 4 de diciembre de 1977".

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Por su parte, la concejala de Málaga para la Gente Remedios Ramos ha añadido que las actas que están en Madrid "son el documento necesario y fundamental para que en Andalucía, en amparo de la Ley de Memoria, se pueda averiguar y pedir explicaciones de lo que ocurrió aquel día en Málaga con el asesinato de García Caparrós".

Por ello, ha reclamado la importancia de esta acción y "cuanto más firmas mejor", ya que, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "le tiene que llegar el mensaje de que en Andalucía queremos verdad, justicia y reparación".

Por otro lado, ha recordado que recientemente se ha reconocido el lugar donde cayó muerto Manuel José como Lugar de Memoria Histórica, asegurando que, además del símbolo, significa que la ley "considera a García Caparrós como una víctima de lo que fueron los coletazos del franquismo; por eso es tan importante que estas actas vengan a Andalucía". "Verdad, justicia y reparación", ha concluido.