Antonio Orozco llegará en octubre al Teatro Cervantes con su gira 'Único. Segunda temporada'

26/02/2018 - 16:14

Este martes salen a la venta las entradas para las funciones del miércoles 3 y el jueves 4

MÁLAGA, 26 (EUROPA PRESS)

Antonio Orozco recalará en octubre en el Teatro Cervantes de Málaga capital para ofrecer dos sesiones consecutivas de su gira 'Único. Segunda temporada'.

Tras el éxito conseguido con 'Único', una 'tournée' que comenzó en 2013 y acabó en 2016, ahora el intérprete barcelonés ha programado cien funciones en todo el territorio español, haciendo dos paradas en Málaga, el miércoles 3 y el jueves 4 de octubre a las 20.00 horas, según han informado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

Las entradas para este espectáculo, que según Orozco "no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía", salen este martes a la venta en los puntos habituales del Teatro Cervantes y el precio va de 15 a 45 euros.

"El hambre agudiza el ingenio y Único es buena muestra de ello, nacido en la parte oscura y difícil de la vida, con espíritu de supervivencia y el indiscutible objetivo de entretenerte los sentidos", señala el artista de su gira, apuntando que en este trabajo "hablaremos de ti".

Antonio Orozco (Barcelona, 1972) ha vendido más de 1.500.000 discos, acumula nueve discos de Platino y uno de Oro, obtuvo el Premio Ondas 2003 al Mejor Artista en Directo, ha sido nominado a los Latin Grammy por el tema 'Estoy hecho de pedacitos de ti' y ha sido número uno en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Ecuador y top 10 en Argentina, Estados Unidos y México, entre otros países.

Es uno de los cantantes y compositores más prolíficos del pop español. En los últimos años atesora números 1 en las listas de éxitos con 'Estoy hecho de pedacitos de ti', 'Llévatelo', 'Devuélveme la vida', 'Es mi soledad', 'Siempre imperfectos', 'No hay más', 'Hoy seré' o 'Mi héroe', entre otros. Además, se ha convertido en uno de los 'coach' de La Voz.