El Ayuntamiento de Pamplona participa en Punto de Vista con una cinta que recogerá un viaje de 24 horas en la ciudad

26/02/2018 - 16:32

El Ayuntamiento de Pamplona participa en el festival internacional de cine documental Punto de Vista que se celebrará entre el 5 y el 10 de marzo en Pamplona. Lo hará con un film que se rodará estos días y recogerá un viaje de 24 horas en la ciudad.

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

En concreto, el Área de Cultura impulsa, junto con el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (CACH), el proyecto 'The sound we see' en Pamplona. Se trata de un taller que imparten desde el pasado viernes en el CACH los responsables del Echo Park Film Center de Los Ángeles. El resultado del taller será una película realizada de forma colaborativa, con la música de Mursego y texto de Harkaitz Cano.

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha conocido en su sesión de este lunes la colaboración municipal con Punto de Vista, que además cederá espacios en la Ciudadela para la realización de actividades.

'The sound we see' es un proyecto que realizará de manera colectiva una sinfonía de la ciudad durante el festival. Dirigen el proyecto Lisa Marr y Paolo Davanzo, docentes y activistas comunitarios cuya obra es un catalizador para la colaboración creativa y el cambio social positivo. Originarios de Canadá e Italia, respectivamente, en la actualidad viven y trabajan en Los Ángeles, donde gestionan el Echo Park Center, un centro de arte local orientado a los recursos cinematográficos y los recursos en cine analógico.

El proyecto se realizará en las instalaciones del CACH y en las calles de Pamplona. Comenzó este viernes en el CACH con una sesión de orientación e introducción. Durante toda esta semana se realizarán los procesos de grabación, procesamiento, transferencia de la película a formato digital y edición. Está previsto que finalice el proyecto el 5 de marzo, para su proyección el próximo 10 de marzo. Echo Park Center ha producido otros 'The sound we see" en ciudadanos como Los Ángeles y en la ciudad de México.