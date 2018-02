Sémper pide "un poco de paciencia" a los pensionistas porque las pensiones "seguirán incrementándose"

26/02/2018 - 16:34

El portavoz parlamentario del PP Vasco, Borja Sémper, ha pedido "un poco de paciencia" a los pensionistas porque las pensiones "seguirán incrementándose" a medida que la situación económica continúe mejorando.

BILBAO, 26 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Radio Popular-Herri Irratia, Sémper ha recordado que que hay que prestar atención a las manifestaciones que se realizan para reclamar 'pensiones dignas' y ha señalado que le consta que el Gobierno y el PP, en general, les "presta mucha atención".

En todo caso, ha recordado que "todos los ciudadanos han pasado unos años extraordinariamente complicados y, dentro de los ciudadanos, también los pensionistas". También ha recordado que en Euskadi "el nivel medio de la pensión es el más alto de España y que, cuando el PP accede al Gobierno de España, las pensiones venían de ser congeladas con el Gobierno de Zapatero".

"No creo que Zapatero lo hiciera porque quería meter el dedo en el ojo a los pensionistas, sino porque la situación económica le obligó. Hay que ser justos, pero tampoco se puede ser injustos a la hora de analizar la situación y no reconocer que no solo se han descongelado las pensiones, sino que se han incrementado un 0,25, que es poco, sin duda", ha apuntado.

INCREMENTO DE LAS PENSIONES

No obstante, ha dicho que, "si la situación económica continúa mejorando, las pensiones también se incrementarán". Por ello, ha pedido "un poco más de paciencia", y ha señalado que "es normal" que la gente proteste, pero hay que decirle que se está "en un proceso".

"Sé que hay familias que lo están pasando mal, sé que hay pensionistas a los que les cuesta llegar a fin de mes, pero que miren cómo estaban hace seis años. Hoy no es el escenario final y esas pensiones se van a seguir incrementando, estoy convencido, pero hace falta que la economía siga generando empleo, que es la garantía para que las pensiones mejoren", ha concluido.