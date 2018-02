Gibraltar dice a dastis que la administración conjunta del aeropuerto del peñón no es posible por "incumplimientos" de españa

26/02/2018 - 16:45

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El Gobierno de Gibraltar dijo este lunes al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, que la administración conjunta del aeropuerto del Peñón no se ha hecho efectiva porque España "no ha cumplido todavía" con el acuerdo firmado en Córdoba en 2006 entre los gobiernos gibraltareño, británico y español.

Así se pronunció el Gobierno de Gibraltar después de que el jefe de la diplomacia española desvelara ayer en una entrevista con el diario británico 'Financial Times' su disposición a alcanzar un acuerdo bilateral con el Reino Unido para la administración conjunta del aeropuerto del Peñón.

Gibraltar subrayó que tanto sus autoridades como las del Reino Unido continúan "trabajando estrechamente" perfilando la salida británica de la Unión Europea y dejó clara su disposición a "entablar negociaciones técnicas con todas las partes interesadas, incluida España", a este respecto.

Aseveró que la soberanía de Gibraltar "no es objeto de debate" y explicó que la gestión conjunta de la terminal del aeropuerto, "sobre una base puramente comercial entre intereses comerciales gibraltareños y españoles", se fijó en el acuerdo firmado en Córdoba en 2006 entre los gobiernos gibraltareño, británico y español de la época. "Esto no ha sucedido porque España no ha cumplido todavía ni esta ni otras partes relevantes del acuerdo", según el Gobierno de Gibraltar.

La cláusula del Acuerdo de Córdoba de 2006 sobre el aeropuerto de Gibraltar afirma que "todos los servicios de pasajeros y de vuelo, incluidas todas las facilidades y funciones relativas a los servicios en el lado aire y de la aeronave, registro de pasajeros, manipulación de equipaje, y seguridad de pasajeros y de equipaje, se prestarán en el terminal por el propio terminal. De conformidad con las directivas de la UE, el Gobierno de Gibraltar otorgará una concesión contractual para la operación del terminal y para prestar estos servicios con carácter comercial a una empresa de propiedad participada por intereses comerciales gibraltareños y españoles".

(SERVIMEDIA)

26-FEB-18

MST/gja