Un grupo de abogados recoge firmas para pedir la dimisión de la decana por reprender a Torrent

26/02/2018 - 17:20

Critican que la decana vulneró la libertad de expresión y aplicó una "censura manifiesta"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Un grupo de abogados ha lanzado una campaña de recogida de firmas entre los colegiados del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) para forzar la convocatoria de una junta extraordinaria para reprobar la actuación de la decana, Maria Eugènia Gay, y pedir su dimisión por reprender al presidente del Parlament, Roger Torrent, ha explicado a Europa Press una de las impulsoras, la abogada Teresa Vallverdú.

Torrent pronunció el viernes durante la Sesión Solemne de Sant Raimon de Penyafort un discurso en el que criticó la existencia "de presos políticos", lo que motivó que abandonaran la sala el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos; el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, entre otras personas.

En ese momento, la decana le reprochó a Torrent el tono del discurso y espetó: "No era la idea. La has hecho buena, muchas gracias", animándole a ir acabando su parlamento, ante el que estaba también el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Sobre la polémica, Gay aseguró este sábado que permitió de manera total y absoluta la libertad de expresión de las autoridades que intervinieron en la sesión solemne "sin más límites que guardar los tiempos otorgados para permitir que la sesión se desarrollara con normalidad y el respeto debido a los asistentes".

Ante la conducta de la decana, estos abogados quieren recabar un 2% de apoyos entre los colegiados --unos 400-- para forzar que la Junta de Gobierno convoque una junta extraordinaria en la que se aborde en el orden del día reprobar la actuación de la decana y pedirle la dimisión, una petición que, aunque prosperara, no es vinculante.

Una segunda actuación sería reunir un 10% de apoyos de colegiados --unos 2.000-- para impulsar una moción de censura, algo que todavía no han decidido si impulsarán.

TRATO IMPROPIO

Los abogados impulsores de esta acción aseguran que no tiene nada que ver con apoyar o no la independencia, sino que lamentan que la decana diera a Torrent "un trato que no es propio" al presidente del Parlament, actualmente la primera autoridad de Catalunya, ha valorado Vallverdú.

Critican que con su actuación la decana vulneró la libertad de expresión y aplicó una "censura manifiesta", además de mostrar una falta de respeto a la institución del Parlament, ya que debería haber preservado todas las opiniones y mediar para que las autoridades no se marcharan apelando a la libertad de expresión

Vallverdú también ha afeado a las autoridades judiciales que se levantaran durante el discurso de Torrent porque los jueces son los responsables de garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión: "Les deja en muy mal papel".

En paralelo, un ciudadano ha impulsado una iniciativa ciudadana en la plataforma 'Change.org' para pedir la dimisión de Gay que ya ha recabado más de 10.000 firmas, una campaña que los abogados incluirán de manera simbólica al pedir que se convoque la junta extraordinaria.