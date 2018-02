ADIF reabre una de las vías en la estación de Dos Hermanas tras una incidencia técnica

26/02/2018 - 17:15

Adif ha reabierto la tercera vía en la estación de Dos Hermanas (Sevilla) sobre las 16,51 horas, tras solucionar una avería en los sistemas de señalización que regulan el paso de los trenes por esta vía.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Según han señalado fuentes de Adif a Europa Press, todavía pueden producirse algún retraso en los próximos trenes, hasta que "poco a poco se vaya normalizando la situación".

Esta avería estaba provocando retrasos de unos diez minutos al no poder utilizar esta vía para los trenes de Cercanías y de Media Distancia que circulaban por esta estación. Fuentes de Adif han explicado que el sistema informático no respondía a la señal que se opera desde el puesto de mando de la estación de Santa Justa, lo que provocaba que "la vía no se pudiera utilizar".

Ante los retrasos que conllevaba esta incidencia, Renfe decidió transbordar a los viajeros del Media Distancia Almería-Sevilla de las 9,00 horas a un tren Cercanías en la estación de Dos Hermanas (Sevilla), según señalaron fuentes de Renfe a Europa Press.