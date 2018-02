Aertec Solutions acude a la III edición de UMEX, la feria de los sistemas aéreos no tripulados de Oriente Medio

26/02/2018 - 17:28

Aertec Solutions, ingeniería internacional especializada en tecnologías aplicadas a la aeronaútica, está participando en la III edición de la Unmanned Systems Exhibition & Conference (UMEX), la feria de los sistemas notripulados más importante de Oriente Medio, y que tiene lugar del 25 al 27 de febrero en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi.

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado Aertec en una nota, de esta forma, la capital emiratí acoge por segunda vez este evento aeroespacial, que en su última edición de 2016 congregó a casi un centenar de expositores procedentes de 23 países, registrando unas 5.000 visitas. UMEX 2018, además de una zona expositora y un programa de conferencias, incluye demostraciones de vuelo en vivo.

En dicho evento, Aertec Solutions expone in situ su RPAS táctico ligero TARSIS 25, uno de sus sistemas aéreos no tripulados para observación y vigilancia tanto en el ámbito civil como militar, además de otras soluciones innovadoras ensistemas de control y guiado para sistemas aéreos no tripulados, como elsimulador de su otro RPAS Tarsis 75.

De esta forma, Aertec Solutions muestra en un stand propio su portfolio de soluciones en el ámbito de sistemas aéreos no tripulados, destacando la plataforma aérea de ala fija Tarsis 25, una solución versátil, de altas prestaciones que permite diferentes configuraciones y misiones. Se trata de un avión no tripulado (UAV/RPAS) táctico de alta tecnología, diseñado para aplicaciones de observación y vigilancia tanto para el ámbito civil como militar.

En ese sentido, la multinacional española está exponiendo in situ una unidad del Tarsis 25, junto a un simulador del Tarsis 75, su otra apuesta en UAVs.Tarsis 25 tiene una envergadura de cuatro metros, permite un peso máximo aldespegue de 25 kilogramos, un peso máximo de carga de pago de cinco kilogramos, ycuenta con una autonomía de vuelo de siete horas. Asimismo, dispone de un alcancede hasta 150 kilometros de comunicaciones radio y puede desarrollar sus operaciones desde pista o catapulta.

Tarsis 25 ya se presentó en la sexta edición de Expodefensa en Colombia, el pasado mes de diciembre, que sirvió de marco para anunciar la firma de un convenio entre la multinacional española y Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) para la coproducción y comercialización conjunta del TARSIS 25.