Mercedes-Benz exhibe en el MWC sus últimas novedades con Inteligencia Artificial

26/02/2018 - 18:27

El fabricante alemán de vehículos Mercedes-Benz participa en la edición de este año del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, donde presentará sus últimas novedades como parte de su estrategia global de digitalización, entre las que destaca el sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial.

MADRID/BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El director de Estrategia de Daimler & Mercedes-Benz, Wilko Stark, afirmó que, desde hace mucho tiempo, Daimler ha hecho que la transformación digital sea un componente central de la estrategia corporativa de la entidad.

"Con la iniciativa DigitalLife @ Daimler, no solo estamos implementando proyectos de digitalización, sino que, sobre todo, nos estamos centrando en el cambio cultural impulsado por nuestros empleados", añadió el directivo.

Así, entre las innovaciones que mostrará Mercedes-Benz en el MWC se encuentran el sistema Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que se utiliza en la última generación de automóviles contactos de la firma de la estrella y que se estrenará en la nueva Clase A, en primavera de 2018.

Este dispositivo tiene capacidad para aprender gracias a la inteligencia artificial, al tiempo que es personalizable y se adapta a las necesidades de los usuarios. Además, ofrece visualización de mapas en realidad aumentada.

Por otro lado, la firma también mostrará los avances en uso compartido de automóviles privados y señaló que la Clase A ya está configurada para ello, a través de la aplicación Mercedes me, que permite al conductor que comparta su vehículo con un grupo específico de usuarios.

Otras novedades exhibidas en el MWC de Barcelona son la llave digital del vehículo con Near Field Communication, así como el Smart vision EQ fortwo, que ofrece una solución para el transporte público local; el Smart 'ready to', que ofrece nuevos servicios para la marca, el asistente virtual 'Ask Mercedes' o la aplicación Fleetborad Vehicle Lens, desarrollada junto con Nyris.