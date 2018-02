Carmena cree que el compromiso del Ministerio de Hacienda con la FEMP para reinvertir superávit mejorará la autonomía

27/02/2018 - 13:07

García Castaño considera que, si sale adelante el compromiso, será un "salto cualitativo"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que el compromiso del Ministerio de Hacienda de llevar al Congreso de los Diputados en 15 o 20 días un Real Decreto para que se pueda reinvertir el superávit de los Ayuntamientos es "un paso muy importante" para que los Consistorios tengan verdadera autonomía.

"Creo que estamos dando unos pasos muy importantes para conseguir que verdaderamente los Ayuntamientos tengan esa autonomía municipal para que los ahorros de los Consistorios puedan ser invertidos en las necesidades de los vecinos y vecinas de Madrid", ha declarado ante los medios este martes a la salida de una reunión convocada por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para abordar la reinversión del superávit municipal.

Al encuentro están convocados los alcaldes y alcaldesas de capitales de provincia y de ciudades de más de 50.000 habitantes, entre otros. El principal asunto a tratar será la necesidad de que el Gobierno de España legisle para permitir a los ayuntamientos reinvertir el superávit de 2017 y modificar así la regla de gasto.

La alcaldesa de Madrid ha acudido al acto acompañada por el concejal delegado del área de Gobierno de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causapié.

García Castaño ha señalado que si los compromisos del Ministerio que "van para adelante" es "una grandísima noticia" y un "salto cualitativo" para los municipios de este país.

Así, el concejal de Economía ha explicado que poder invertir el gasto d superávit es un tema "especialmente sensible" para Madrid, "ya que si hay 5.000 millones de superávit en los municipios del país, más de una quinta parte es del Ayuntamiento de Madrid y de los ciudadanos de la capital, pagado con sus impuestos".

"Lo que es básico es poder gastarnos en tiempo ese superávit, es decir, que la normativa que permita empezar las tramitaciones para invertir ese superávit empiece ya", ha añadido a continuación Castaño, que ha celebrado también el acuerdo de Caballero con Hacienda para que se pueda ampliar el objeto del tipo de Inversiones Fincancieramente Sostenibles para que se incluya la construcción de nuevos equipamientos.

Asimismo, el edil de Ahora Madrid ha celebrado que se ha acordado la posibilidad de que se modifique la regla de gasto. "En Madrid somos un Ayuntamiento que tenemos una gran capacidad de recaudación pero que tenemos un techo de gasto muy bajo, que provoca un superávit artificial de 1.000 millones de euros que no podríamos no siquiera hacer modificaciones en los impuestos, porque eso bajaría todavía más ese techo de gasto", ha aclarado.

Por su parte, Causapié ha señalado que les parece "enormemente positivo" que haya posibilidades de mejorar la situación económica de los Ayuntamientos, "sobre todo después de la situación por la que ha pasado y está pasando el Ayuntamiento de Madrid en la aplicación de la regla de gasto o en las posibilidades de invertir el superávit".

DONDE ESTÁ EL DINERO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Tanto durante su intervención en la reunión de la FEMP como ante los medios al salir de la reunión, Carmena ha preguntado dónde está el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "No llega", ha criticado Carmena, que ha lamentado que el papel de los Ayuntamientos es "muy importante" para luchar contra la violencia de género pero si no tienen fondos no pueden hacer nada.

En este tema, la portavoz del PSOE ha señalado que en el Congreso de los Diputados están "peleando" las organizaciones que han firmado el pacto para que se cumpla. "Pero, desgraciadamente, la puesta en marcha está siendo muy lenta", ha lamentado.

"Al Ayuntamiento no llega el dinero. Lo hemos solicitado y lo hemos llevado al Pleno apoyadas por todos los grupos. Es importante tener instrumentos desde el Ayuntamiento y las ciudades", ha concluido.