Podemos eleva a las Cortes regionales la petición de reducir el IVA de los productos de higiene femenina al 4%

27/02/2018 - 13:22

El PP quiere que el Gobierno regional apoye económicamente la transformación de Talavera en un museo de cerámica al aire libre

TOLEDO, 27 (EUROPA PRESS)

Podemos va a reclamar en las Cortes regionales defender, ante las instancias europeas correspondientes, la rebaja al 4% del Impuesto de Valor Añadido (IVA) en los productos de higiene íntima femenina más necesarios (compresas, tampones, copas menstruales y salva-slips), para acabar, de este modo, con la llamada 'Tasa Rosa'.

Así consta en la Proposición No de Ley que Podemos ha elevado a la Mesa de las Cortes, publicada este martes el Boletín de las Cortes y recoge Europa Press y calificada parlamentariamente, y que demanda al Gobierno acciones que promuevan medidas de sensibilización frente a la llamada 'Tasa Rosa'.

Y es que los de la formación 'morada' quieren que las Cortes de Castilla-La Mancha insten al Gobierno de la nación a elaborar un informe sobre la existencia, alcance e incidencia en los derechos de las consumidoras de la 'Tasa Rosa', entendida como "el incremento inexplicable de valor de productos de iguales o similares características cuando éstos se dirigen al público femenino".

Así las cosas, piden que se regule y legisle para promocionar a los establecimientos, mayoristas y/o distribuidores que vendan o distribuyan productos o servicios en los cuales no se aplique la 'Tasa Rosa' y que se promueva una campaña de visibilización de los establecimientos que no la aplican, mediante la entrega, por ejemplo, de sellos identificativos para su colocación en las puertas, que adviertan de que en dicho establecimiento no se aplica dicho gravamen.

De igual modo, Podemos promueve la elaboración de un Código de Buenas Prácticas sobre la 'Tasa Rosa' dirigido a los fabricantes, distribuidores y comercios con el objetivo de minorar en todo lo posible la existencia de productos diferenciados dirigidos específicamente al público femenino y, cuando estos existan, de eliminar la diferencia de precios entre estos artículos y los iguales o de muy similares características dirigidos al público en general o específicamente al masculino.

TALAVERA, "MUSEO DE LA CERÁMICA AL AIRE LIBRE"

El Boletín de las Cortes de este martes publica también una PNL del PP, en la que insta al Gobierno regional a apoyar institucional y económicamente la transformación de Talavera de la Reina en un museo de cerámica al aire libre y a la artesanía como herramienta de impulso turístico de la ciudad.

Para ello, los 'populares' reclaman habilitar una partida presupuestaria de 180.000 euros para la restauración de la cerámica de la fachada de la Basílica de Nuestra Señora del Prado.

Por medio de otra PNL, que también ha sido calificada por las Cortes, el PP quiere recabar el apoyo de la Cámara región para que el Gobierno regional elabore un proyecto urgente de reforma integral del Hospital General Universitario de Guadalajara a realizar de forma "urgente" a lo largo del actual ejercicio presupuestario.

Por la misma vía, otra PNL, el Grupo Parlamentario Popular quiere que el Gobierno regional realice todos los trámites necesarios para ejecutar el desdoblamiento de la CM-101 en la provincia de Guadalajara, habilitándose con carácter "inmediato" una partida económica suficiente con cargo al presupuesto regional vigente, con la finalidad que de forma urgente y prioritaria se ponga en marcha este proyecto.

COMISIÓN DE ESTUDIO

De igual modo, la Mesa de las Cortes de este lunes ha calificado y admitido a trámite la solicitud de creación de una Comisión no Permanente de Estudio relativa a las listas de espera, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

Los 'populares' quieren que esta comisión elabore un dictamen, que estará terminado en seis meses desde su constitución, que contenga los aspectos a considerar en la elaboración de las listas de espera, tales como la inclusión de todas las especialidades.