Arzobispado no ve "ningún inconveniente" en la petición sobre inmatriculaciones al "no haber nada que ocultar"

27/02/2018 - 13:37

El Arzobispado de Sevilla no considera que exista "ningún inconveniente" en la ejecución de la moción aprobada este lunes por el Pleno del Ayuntamiento hispalense, impulsada por Participa Sevilla e IU y que recibió el apoyo de PSOE y Cs, con el objetivo de que el Consistorio solicite a los registros de la propiedad el listado completo de los bienes inmatriculados a su favor por la Iglesia Católica.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Según han informado fuentes de la Archidiócesis a Europa Press, la Iglesia "ha cumplido la ley" y el proceso realizado se encuentra "dentro de la legalidad", por lo que manifiesta que "no hay nada que ocultar".

"No existe ningún inconveniente en las diócesis, parroquias o hermandades en que se acceda a esa información porque no hay nada que ocultar", indican las mismas fuentes, que dejan claro que no hay "ningún problema en ese sentido"

La moción acordada este lunes, que sólo contó con el voto en contra del PP, responde a una propuesta de la plataforma constituida en Sevilla para reclamar este listado de bienes inmatriculados a su favor por la Iglesia Católica pese a carecer de título de propiedad sobre ellos, fruto de la modificación de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de José María Aznar para "extender a los templos de culto la posibilidad de ser inmatriculados".