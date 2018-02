Cataluña. el pp advierte a torrent de que solo desbloqueará la investidura con un candidato sin problemas judiciales

27/02/2018 - 13:34

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, advirtió este martes al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, de que sólo podrá desbloquear la investidura con la propuesta de un candidato a la Presidencia de la Generalitat "que no tenga ningún problema con la Justicia y que no esté fugado".

En declaraciones a los periodistas en el Mobile World Congress, Casado se refirió en estos términos al posible acuerdo entre los independentistas para proponer como candidato a Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y en prisión preventiva por ese proceso independentista.

"Lo mínimo que merece Cataluña es una propuesta de presidente de la Generalitat que no esté en la cárcel, no esté fugado ni en ningún procedimiento penal abierto. Creo que no es mucho pedir", manifestó el responsable de Comunicación del PP.

Por ello, emplazó a Torrent a "proponer a alguien que no tenga ningún problema con la Justicia", para que se pueda centrar "única y exclusivamente" en el futuro de "todos los catalanes". "Lo primero es que se desbloquee la investidura", insistió.

En este sentido, subrayó que Torrent "sabe que la única fórmula de desbloquearla es que el candidato no tenga ningún problema con la Justicia y que no esté fugado". Aseguró que se podrá tener una relación institucional "normal" con la Generalitat siempre y cuando se den estos requisitos y el nuevo president actúe en el marco legal.

