Dancausa dice que la huelga del 8M es "partidista de izquierdas y anticapitalista" y "no es lo que demandan las mujeres"

27/02/2018 - 13:59

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha confirmado este martes que no participará en la huelga feminista el 8 de marzo porque dicha huelga es "partidista de izquierdas y anticapitalistas" y "no es lo que hoy en día demandan las mujeres".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Tras la rueda de prensa para presentar al nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, preguntada por los periodistas, Dancausa ha señalado que ese día trabajará coordinando las manifestaciones y concentraciones feministas, y también sobre el partido que enfrentará al Atlético de Madrid con el Lokomotiv Moscú en el Wanda Metropolitano, que es un encuentro calificado de alto riesgo.

La representante del Gobierno central en Madrid ha asegurado además que no se siente identificada con esa huelga porque "no responde a las necesidades de las mujeres". "Se tiene que integrar a todas las mujeres en la reivindicación, no sólo a un sector que son izquierdistas y anticapitalistas", ha dicho.

Por ello, Dancausa no secundará la huelga feminista de ese día porque "no está en esa facción", así que ella, como en el resto de su carrera política, "seguirá defendiendo los derechos de las mujeres con mucho esfuerzo, trabajo, acciones y compartiendo en un movimiento de interés común de todos los sectores". "Yo no colocaría a unas mujeres contra otras. Eso no lo voy a hacer nunca", ha apostillado.