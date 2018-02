Cs critica que Madrid viva en el "día de la marmota" con Carmena, que no hace "nada" por los vecinos

27/02/2018 - 14:05

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este martes que la capital viva en el "día de la marmota" con el Gobierno municipal que capitanea la alcaldesa, Manuela Carmena, quien no hace "nada" por los vecinos de Madrid.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En estos términos se ha expresado Villacís durante su intervención tras la comparecencia de la regidora para dar cuenta de la acción de Gobierno en el último mes, en opinión de la portavoz de Cs una "oda a la mediocridad".

"Cuando alguien responde que su gestión les parece regular no es alguien que apruebe su gestión de Gobierno, todo lo contrario, han decidido incluir a los regulares como ciudadanos que les apoyan", ha expresado Villacís sobre las encuestas que recogen el descontento de los madrileños con el equipo de Gobierno.

Para Villacís, "Madrid merece algo más que una gestión regular" y un "Ayuntamiento conformista que se dedique a algo más que autocomplacerse, que hacerse automasajes". "Si fuesen más autocríticos, se darían cuenta que los datos no son para tirar cohetes", ha apuntado a continuación.

SEGURIDAD EN MADRID

Parte de la comparecencia de Villacís se ha centrado en la seguridad de la capital. Según ha indicado la edil, han aumentado un quince por ciento los homicidios y las tentativas de homicidio, más de un cinco por ciento las riñas y las lesiones, más de un 23 por ciento los delitos sexuales. "Esto es algo que debiéramos mirar", ha propuesto, para añadir que "han aumentado los hurtos y la usurpación de viviendas".

En este punto ha propuesto a la regidora "escuchar a estos vecinos" porque Madrid "sí es una ciudad segura" pero "no en estos barrios", en los que el Consistorio no hace "nada" por ayudar a los vecinos.

"¿Cómo se pueden sentir orgullosos por no haber ejecutado un 33 por ciento de presupuesto? Luego dirán que han reducido deuda, pero lo cierto es que han ejecutado menos, han reducido menos deuda, y tienen menos superávit", ha lamentado.

Siguiendo esta misma tónica, ha asegurado que el Gobierno municipal "no invierte, no amortiza lo que debían estar amortizando y no gestiona". "¿Hemos incumplido la regla de gasto por tercer año consecutivo? Quiero saberlo. ¿Vamos a tener que votar más recortes en este Pleno? Yo creo que sí", se ha preguntado.

"BEGOÑA CIFUENTES"

La anécdota en la intervención de la portavoz del Grupo naranja ha llegado al final, cuando Carmena le ha llamado la atención porque se le acababa el tiempo para exponer sus argumentos. "Begoña Cifuentes, su tiempo, su tiempo ha acabado", ha expresado la regidora, quien de forma inmediata se ha dado cuenta de la equivocación y ha pedido disculpas.

Todo el pleno de Cibeles ha reído ante el error de Carmena, y la aludida, también con una sonrisa, ha afirmado que su apellido era Villacís.

"Quiero pedir disculpas a Begoña por haberme equivocado en el nombre; uno de mis defectos es cambiar el nombre. El hecho de que tengáis un acuerdo en la Comunidad no quiere decir que os confunda, perdóname", ha expresado Manuela Carmena en una segunda intervención.