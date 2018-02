Madrid. el ayuntamiento adelantará 350.000 euros para arreglar el monumento a las víctimas del 11-m

27/02/2018 - 14:10

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anunció este martes que el Ayuntamiento adelantará 350.000 euros para arreglar el monumento de Atocha a las víctimas del 11-M y que lo presentará como una inversión financieramente sostenible, con cargo, por tanto, al remanente de tesorería.

Lo hizo a pregunta de la concejala de Ciudadanos Sofía Miranda en la sesión de control del Pleno municipal de febrero, después de que ésta afeara al Ayuntamiento que no llegara a ejecutar ni los 220.000 euros que reservó para este fin en el presupuesto de 2016 ni los 330.000, luego rebajados a 65.000, que aprobó en el de 2017, incumpliendo así su deber con la "memoria y dignidad" de las víctimas. "No me explico su desidia en este asunto. Nos preocupa que nuestros jóvenes no recuerden lo que pasó el 11-M. Le pedimos un proyecto en colaboración con todas las asociaciones de víctimas", finalizó.

Carmena concedió que Miranda tenía "muchisima razón" en que el monumento debía estar en las mejores condiciones para garantizar la "serenidad, reposo y emotividad" que requiere, pero explicó que el monumento "estuvo mal construido desde el primer momento", pues no funcionó la innovación consistente en que los mensajes escritos debían sostenerse por presurización, con lo que la superficie se abombó.

Tras estudiar con los arquitectos la forma de resolverlo, relató, éstos ofrecieron dos alternativas, de las cuales la elegida por ellos, llamada lámina diacrónica, no mereció el crédito de los técnicos municipales, por lo que finalmente las propias asociaciones de víctimas han elegido la segunda, en la pasada reunión del 13 de febrero. Una vez escogido este proyecto, que ya no funcionará por presión de aire sino por anclajes, el Ayuntamiento adelantará 350.000 al convenio firmado con Adif y la obra se acometerá como inversión financieramente sostenible, con argo a remanente de tesorería y que por tanto no computa en los presupuestos sometidos a la regla de gasto.

