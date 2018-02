Granados se ratifica en sus acusaciones sin dar nombres y niega el cobro de comisiones

27/02/2018 - 14:10

El ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados se ha mostrado "satisfecho" tras su segunda declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el 'caso Púnica' de presunta financiación ilegal del PP. A su salida afirmó que se había ratificado "en lo que dije el otro día", pero no citó por sus nombres ni a Esperanza Aguirre, ni a Ignacio González, ni a Cristina Cifuentes y se limitó a negar el cobro de comisiones.

En ese sentido, declaró a los periodistas a su salida de la Audiencia que creía haber "aclarado todas las dudas de la Fiscalía sobre la dichosa cuenta de Suiza que se cerró en 2005", e insistió en que la totalidad de su dinero precede de esa cuenta, por lo que pidió que "no me sumen el dinero siete veces".

Con el interrogatorio de este martes, Granados lleva ya compareciendo más de seis horas ante el magistrado del 'caso Púnica', que le ha vuelto a citar para el próximo día 15 de marzo a las 15.30 de la tarde. Hoy sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, que le ha interrogado sobre su patrimonio, sin llegar a tratar ningún aspecto de la presunta caja `B´ del PP ni de su financiación irregular.

Ante el juez ha negado que hubiera cobro de comisiones relacionadas con la trama 'Púnica' y a su salida de la declaración ha dicho que "para tranquilidad de los ciudadanos, en los asuntos Prisma y el Metro se han adjudicado con una limpieza ejemplar".

Granados pidió comparecer ante el juez voluntariamente para dar respuesta a las acusaciones que contra él dirigió su exsocio y antiguo amigo David Marjaliza, al que se que ha referido llamándole "tipejo" o "ese señor" en sus respuestas ante el magistrado. Este martes llegó a la Audiencia a las 9.30 horas y su declaración se ha prolongado hasta las 13.00 horas. No ha sido tiempo suficiente para abordar todos los asuntos, por lo que García Castellón le ha vuelto a citar para el 15 de marzo.

Será entonces cuando, previsiblemente, se abordará la supuesta financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2011, durante las que el PP de Madrid habría tenido una campaña oficial y otra "paralela y de refuerzo" financiada en 'B' y exclusivamente para Esperanza Aguirre.

Según el ex secretario general, esta campaña paralela estuvo dirigida por Ignacio González y en su núcleo de colaboradores participó la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que estaba al tanto de todas esas prácticas dada su relación sentimental con González.

Esta afirmación motivó el enfado de Cifuentes, que anunció una querella de protección de su honor contra Granados, de la que, según ha dicho el exconsejero esta mañana, aún no le ha llegado notificación alguna. Este martes ha dicho que sólo se refiere "a cuestiones personales en lo que tenga que ver a las relaciones de poder. Si Cifuentes me pone una querella, primero que me diga en qué no he dicho la verdad. Si llega, daré las explicaciones que sean pertinentes".

SIGLAS

Sobre las anotaciones manuscritas de Granados en una libreta que intervino la Guardia Civil, el investigado no dio ninguna pista al magistrado sobre las identidades que se esconden tras la siglas que contiene y en declaraciones a los periodistas dijo que las interpretaciones que se han hecho son "una broma, un tetris Aquí corto los apellidos por la mitad, esto lo leo en inglés, esto lo leo en español; con tal de que me cuadre...".

Negaba así la información del diario 'ABC', que este martes indicaba que las siglas `JEC´ identificaban a un directivo de Acciona que había hecho entregas en metálico de dinero al PP justo antes de las elecciones europeas de 2014. De hecho, dijo a su salida que se iba a plantear acciones legales contra el periódico.

La libreta secreta del político fue intervenida por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro a su chalet en Valdemoro (Madrid). La agenda está dividida en dos columnas bajo las categorías `in´ y `out´. Los agentes sospechan que `BG´ podría ser el extesorero del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que las siglas `ME´ señalarían al propio Granados con esta expresión en inglés.

Preguntado por si, efectivamente, ese `ME´ se correspondía con su identidad, Granados acabó respondiendo con sorna "yo, me, mi, conmigo" a los informadores que le esperaban a las puertas de la Audiencia.

