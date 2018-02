El CAC Málaga celebra 15 años con más de 5,5 millones de visitantes y 245 exposiciones

27/02/2018 - 14:29

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) ha recibido en sus 15 años de apertura un total de 5.684.527 visitantes, entre sus 245 exposiciones, actividades culturales y pedagógicas. De ello, el 65 por ciento han sido malagueños.

MÁLAGA, 27 (EUROPA PRESS)

De las exposiciones que ha albergado, 199 son individuales y 39 colectivas --todas ellas de producción propia--, además de siete proyectos. De esta forma, el centro afianza su compromiso por mostrar el arte contemporáneo internacional de referencia, a la vez que sigue apostando y confiando por el arte más cercano, el de proximidad.

Además, se han realizado un total de 2.865 actividades culturales con 306.347 asistentes, y el departamento pedagógico alcanza las 373.665 personas en 15 años y 18.092 actividades, siendo el departamento con mayor cifra de visitantes por año de la ciudad de Málaga. También, el CAC Málaga cuenta con una biblioteca con más de 25.000 volúmenes, entre monografías, publicaciones periódicas, literatura gris y material audiovisual especializado.

Su director, Fernando Francés, ha destacado en rueda de prensa junto a la concejala de Cultura, Gemma del Corral, que cree en el arte "como un agente transformador de la sociedad y del mundo" y ha recordado que en el CAC Málaga han convivido artistas internacionales "con lo que he definido como arte de proximidad para que, los artistas foráneos y los artistas vecinos, se conozcan y se contaminen mutuamente".

"Un museo debe tener como función primordial ser el agente clave en la transformación de la sociedad, de lo urbano, del propio barrio donde se sitúa, además de un elemento de reflexión para los ciudadanos, por eso siempre nos primará construir un museo al servicio de los malagueños", ha sostenido.

Estos días el centro ha celebrado su 15 aniversario con 6.388 personas que han visitado las exposiciones o asistido a las diferentes actividades culturales y pedagógicas, como la danza, proyección de cine, conferencias, mesas redondas, etcétera.

La revista alemana Capital, situaba a los pocos años de la apertura del CAC Málaga entre los 150 centros y museos de arte contemporáneo más influyentes del mundo. Por otra parte, desde su inicio en 2001, ArtFacts.Net desarrolló una base de datos de artistas "anual, imparcial, verificada y actualizada" y del top de 100 internacionales "el CAC es el único de Málaga que ha expuesto de forma individual o colectiva a 43". Entre ellos han citado a Andy Warhol, Bruce Nauman, Gerhard Ritcher, Cindy Sherman, Lawrence Weiner, Ed Ruscha, Sigmar Polke o Thomas Ruff, entre otros muchos.

MUESTRAS MÁS VISITADAS

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga comenzó con 112.797 visitantes en 2003; y de forma paulatina fue aumentando hasta quintuplicarla, con 505.022 este último año 2017. Entre las muestras más visitadas están la 'Cámara de las maravillas', de Mark Ryden; con 102.800 personas; 'At Home, I'm a tourist', Colección Selim Varol con 68.549; 'Marina Abramovic: Holding Emptiness' (68.346); 'To Breathe-Zone of Zero' de Kimsooja (65.347), etcétera.

El museo ha organizado, desde que abriera sus puertas, 199 muestras individuales, que corresponden a 162 artistas diferentes --ya que algunos han repetido en el centro con exposiciones diferentes--; de ellos, 36 son artistas de proximidad, 26 nacionales y 100 internacionales.

De esta forma, "el centro afianza su compromiso por mostrar el arte contemporáneo internacional de referencia, a la vez que sigue apostando y confiando por el arte más cercano". Las 39 muestras colectivas han estado conformadas por 426 artistas de proximidad, 160 nacionales, y 383 internacionales.

Según las encuestas realizadas por el propio CAC, el 51 por ciento de los visitantes son mujeres, frente al 49 por ciento de hombres, de entre 21 y 45 años. El 60 por ciento tiene estudios superiores o medios y es mayormente de Málaga.

COLECCIÓN DEL CAC

La colección del CAC Málaga está compuesta por un total de 534 obras desde el 2003. De estas, 325, el 61 por ciento, pertenecen a artistas de proximidad. 198 obras son de 67 artistas malagueños (37%) y 127 obras de 60 artistas del resto de Andalucía (24%).

Además, según los datos aportados, en la ciudad se han revertido 784.958,74 euros entre galerías, adquisición directa a los artistas, empresas, o coleccionistas, entre otros, y 149.977,55 euros en el resto de Andalucía. Así, el 33 por ciento de la inversión realizada en adquisiciones de obras de arte, se ha realizado tanto a artistas, empresas o coleccionistas malagueños, suponiendo un 39 por ciento del total junto a los de proximidad.

Respecto a obras de artistas nacionales, de 534 que conforman la colección, 99 de ellas pertenecen a 47 artistas nacionales, suponiendo un 18 por ciento de la colección. En cuanto a las obras de artistas internacionales, 110 de las 534 pertenecen a 68 artistas extranjeros (21%).

El total invertido en la colección del CAC Málaga, corresponde al establecido por contrato, es decir, cada año se ha invertido el porcentaje establecido, suponiendo 2.394.781,45 euros.

MÁS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Igualmente han subrayado la labor del departamento pedagógico del CAC, "que con tan solo dos profesionales y una persona de apoyo como práctico prácticamente estos 15 años ha logrado consolidarse como el de mayor repercusión de la ciudad con 18.092 actividades realizadas".

Desde el 2003 el departamento ha realizado itinerarios y talleres escolares; visitas guiadas gratuitas (Paseos por el CAC); talleres en vacaciones, navidad, Semana Blanca o verano, además de itinerarios adaptados a las características de los visitantes como los de Enseñanza de Adultos o de la Universidad.

Además, ha atendido también a todo tipo de colectivos, asociaciones y colectivos de ciudadanos, que formando un grupo e inscribiéndose previamente, pueden disfrutar de una visita guiada; además de los itinerarios especiales para colectivos en riesgo de exclusión social y los grupos con diversidad funcional.

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga ha organizado desde su inicio un total de 2.865 actividades, entre ciclos de cine, espectáculos de danza, teatro, conferencias, mesas redondas, poesía, clases de dibujo, yoga, lírica visual, 'performances', documentales, etcétera; así como cursos diversos de fotografía, 'street art', tipografía, caligrafía china, escritura creativa, modelado 3D, 'branding', arte contemporáneo, entre otros.

El centro apuesta por un mayor número de actividades para poder incluir todas las disciplinas artísticas. Desde 2003 un total de 306.347 personas han disfrutado de las actividades del CAC.

En lo referente a las redes sociales, el CAC Málaga ha experimentado una subida constante desde su inicio. Twitter es en la que tiene mayor repercusión, con 51.637 seguidores. Por otra parte, se situa Facebook con 49.671 amigos e Instagram --desde 2014-- con 25.609 seguidores. Así, un total de 511.573 personas siguen las publicaciones y eventos del CAC Málaga y 2.166.680 han visitado la web www.cacmalaga.eu.