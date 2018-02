El pleno de las Corts del 8 de marzo se 'reduce' a la sesión de control por la huelga feminista

27/02/2018 - 14:37

Las diputadas de Podemos y Compromís no estarán en sus escaños y el PP dice que las suyas van a trabajar ese día "si cabe mucho más"

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El pleno de las Corts de los días 7 y 8 de marzo será más corto de lo habitual, ya que la jornada del jueves se reducirá a la sesión de control al 'president', Ximo Puig, para que quienes lo deseen puedan sumarse a la convocatoria de huelga feminista convocada para ese día o acudir a las celebraciones con motivo de las fiestas de la Magdalena en Castellón.

Así lo han acordado los grupos en la Junta de Portavoces celebrada este martes, en la que se ha cerrado el orden del día de este pleno, en el que se producirá la votación final del proyecto de Ley de seguridad ferroviaria y el proyecto de Ley de creación del Consejo del Audiovisual de la Comunitat Valenciana iniciará su andadura en el Parlamento. También habrá mociones sobre la central nuclear de Cofrentes, la libre elección de los pacientes para acudir al IVO o el Tren de la Costa.

La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha explicado que se ha conseguido "un acuerdo de mínimos" para reducir el pleno el jueves a la sesión de control pero ha anunciado que, en todo caso, las parlamentarias de la formación secundarán la huelga no acudiendo al hemiciclo y ha hecho un llamamiento al resto de partidos a hacer lo mismo.

Además, ha señalado que aunque no saben si con este gesto se les detraerá cantidad alguna de su sueldo, lo donarán a asociaciones feministas, poniéndolo de su bolsillo si al final no se les descuenta.

Desde Compromís, la portavoz adjunta Mònica Álvaro ha remarcado que Dones amb Compromís siempre se ha posicionado a favor de hacer huelga de 24 horas "que es más que necesaria" y quieren ejercerlo, por lo que tampoco acudirán. Según ha indicado, la vicepresidenta, Mónica Oltra, y la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, también tienen ese compromiso.

Por su parte, el síndic socialista, Manolo Mata, ha agradecido al PP que "no montara un pollo" con este asunto y se haya conseguido un acuerdo para este pleno, al tiempo que ha manifestado que el PSPV se sumará a esa huelga. No obstante, ha indicado que no sabe si las parlamentarias socialistas también dejarán sus escaños vacíos pero ha admitido que "visualmente a lo mejor está bien que no entren".

EL PP INSISTE EN EL CESE DE NOMDEDÉU

La portavoz adjunta del PP Eva Ortiz ha asegurado que las 'populares' no harán huelga el 8 de marzo y "van a trabajar, si cabe, mucho más" que un día normal, porque no están de acuerdo con esta huelga y al PP le hubiera gustado que fuera acompañada del cese del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu: "Hubiera sido un buen binomio".

Asimismo, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que cada diputada es libre de hacer huelga o no, y ha afirmado que ella celebra el Día de la Mujer Trabajadora "homenajeando a todas las mujeres que han trabajado por nuestros derechos". Aunque ha indicado que "en la manera de lo posible" intentará hacerla, ha recalcado que ella no descansa "ningún día" y su huelga es "casi a la japonesa", ha ironizado.

LEY ELECTORAL

Por otra parte, los portavoces de los grupos se han pronunciado de nuevo sobre la reforma de la ley electoral para rebajar la barrera electoral y desde Cs Sánchez ha señalado que están dispuestos a seguir negociando para llegar a un acuerdo pero ha incidido en que para ellos es "muy importante" la circunscripción única y no quieren una ley que sirva solo para las elecciones de 2019, sino "de calidad, que perdure en el tiempo y con consenso".

"Somos cinco grupos, no podemos estar excluyendo a un grupo porque sí", ha dicho, para agregar que no tienen desde Cs "ningún tipo de prisa" y si se puede reformar esta legislatura estaría "muy bien", pero "más allá de la premura" les preocupa la calidad de la ley. "Si alguien tiene la fórmula para conseguir esta circunscripción única esta legislatura, no tenemos ningún problema, pero las cosas bien hechas, no parches", ha zanjado.

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha insistido en que el planteamiento de Ciudadanos es "tramposo" y "no está permitiendo avanzar", mientras que Manolo Mata considera que lo fundamental es rebajar la barrera electoral y Cs "se desmarca de lo esencial" y "es una manera de reventar esto".