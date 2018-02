El Parlamento no suscribirá una declaración institucional sobre la mujer por falta de acuerdo con Podemos

27/02/2018 - 14:37

Darias afirma que se sienta un "mal precedente" y pide a los grupos que no utilicen la igualdad como 'arma arrojadiza'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Canarias no va a suscribir una declaración institucional con motivo del 'Día Internacional de la Mujer' al no haber unanimidad entre los grupos, debido a las críticas de Podemos a la falta de paridad en el proceso de renovación de los órganos que dependen de la Cámara.

Así lo ha expuesto a los periodistas la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, a su salida de la Junta de Portavoces, donde ha recordado que hubo una propuesta firmada por los seis portavoces el pasado 22 de febrero solicitando una declaración.

"Estábamos redactando una propuesta de borrador como es habitual pero hoy en la Junta de Portavoces un grupo político ha dicho que no participa en esa declaración y si no hay unanimidad no puede haber declaración institucional, y cuanto lo lamento", ha señalado.

Sobre la polémica de los últimos días, ha señalado que la Mesa del Parlamento siempre actúa en base a informes jurídicos, y no puede paralizar el proceso de renovación de los órganos, solo "entrar a mirar" si se cumplen los requisitos de elegibilidad de las personas.

Ante esta situación, la Mesa ha solicitado un informe jurídico sobre el alcance de este proceso con la ley orgánica de igualdad y también la autonómica, y a falta de conocer el informe, ha señalado que en ninguna de las dos leyes hay un procedimiento concreto de renovación de estos órganos, "aunque debería haberlo si hay voluntad política".

Darias ha apuntado, en esa línea, que si el informe establece que jurídicamente "no hay ningún precepto" en las dos leyes o en la regulación sectorial de cada órgano, los grupos deberían proceder a sus modificaciones normativas.

La presidenta ha comentado que los últimos acontecimientos en torno a la renovación del Diputado del Común, el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas "no han sido los más adecuados", pero ha apelado a caminar "todos juntos" en la Cámara para fomentar el desarrollo de la igualdad.

En esa línea, ha comentado que la negativa a firmar una declaración institucional "es un mal precedente", y ha insistido en que seguirá luchando "para que la igualdad siga siendo un principio rector del Parlamento". "El compromiso por la igualdad del Parlamento nadie puede ponerlo en duda", ha subrayado.

DARIAS IRÁ A LA HUELGA DE MUJERES

Además, ha hecho un "llamamiento" a todos los diputados para que la igualdad no se convierta "en un arma" que puede "arrojarse a la cara".

Darias ha confirmado también que va a secundar la huelga de mujeres del próximo 8 de marzo porque aunque se han dado "pasos importantes" en la igualdad, siempre hay riesgo de "retrocesos", remarcando que ese día cesará su actividad y no percibirá su retribución económica.

"Si uno milita tiene que ser consecuente y coherente, y participaré en actos y eventos de colectivos", ha señalado.

Cara al futuro, ha comentado que se ha creado un grupo de trabajo en el Parlamento para elaborar un plan integral de igualdad que incluya también a los trabajadores.