El Parlament pide al Gobierno garantizar el sistema de pensiones con un impuesto a la banca

27/02/2018 - 15:13

El Parlament ha aprobado este martes la proposición no de ley (PNL) presentada por los grupos parlamentarios de Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca relativa a garantizar el sistema público de pensiones, que insta al Gobierno central a crear un impuesto a la banca y a las transacciones financieras.

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

Asimismo, esta iniciativa pide al Ejecutivo estatal la aprobación de una ley de igualdad laboral con el objetivo de eliminar la brecha salarial y, por tanto, de cotizaciones.

