Calvo defiende el rediseño del Sureste tras la experiencia de la burbuja y el PP advierte de los costes en reclamaciones

27/02/2018 - 15:23

Ahora Madrid aboga por acompasar las viviendas con los equipamientos "para conformar barrios y no guetos residenciales"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha defendido el rediseño de la Estrategia del Sureste tras lo vivido con la burbuja inmobiliaria mientras que la concejala del PP Paloma García Romero ha advertido de los costes de las reclamaciones que llamarán a la puerta del Ayuntamiento de Madrid.

También ha arremetido contra la nueva Estrategia del Sureste el concejal de Cs Bosco Labrado, que en el Pleno de Cibeles ha cargado contra una nueva estrategia "diseñada al alimón entre los altos dirigentes madrileños de Podemos y el PSOE porque el resto de las siglas del conglomerado de Ahora Madrid no estaban, como tampoco estaban las bases de Podemos".

Según Labrado, el nuevo documento "no está amparado por la Ley del Suelo" y falta una estimación de los costes económicos de esta "tropelía urbanística" que aventura que tendrá "un coste brutal para las arcas municipales". Además a los jóvenes les resultará imposible adquirir una vivienda en la Estrategia del Sureste.

"¿QUÉ MODELO TIENE CS?"

"¿Qué modelo tiene Ciudadanos?", ha preguntado la portavoz socialista de urbanismo, Mercedes González. Con la nueva Estrategia del Sureste se experimenta una "mejoría" caminando la ciudad por "la senda más correcta y la que da una solución específica a cada sector". "Si llegan al gobierno alicaten hasta el techo pero no con el PSOE", ha espetado a Cs.

La edil ha expuesto que la nueva estrategia "reduce el modelo extensivo, con fases de desarrollo justificadas por las necesidades previstas, mejora la viabilidad de la operación y rebaja la edificabilidad", en resumen, "es más realista".

Desde el PP Paloma García Romero ha defendido que su partido quiere "el cumplimiento de la ley" y el respeto a los derechos consolidados en el ámbito frente a la inseguridad jurídica latente que tendrá como consecuencia "quebraderos de cabeza" en forma de costosas reclamaciones patrimoniales.

La edil ha opinado que el nuevo documento sirve para "eludir responsabilidades penales" porque ha puesto sobre la mesa la posibilidad de incurrir en prevaricación administrativa.

García Romero ha declarado que es "falso lo que dijo la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, sobre que no se había movido ni un adoquín cuando se han hecho gran parte de las infraestructuras y se han desembolsado más de 350 millones de euros".

Al PP le preocupa tanto los millones que habrá que pagar en concepto de responsabilidad patrimonial como la reducción del número de viviendas protegidas (el 52 por ciento de las previstas en la estrategia diseñada por su partido).

José Manuel Calvo ha defendido que el de la Estrategia del Sureste ha sido un "proceso más transparente y participativo", otra cosa diferente es que el representante de Cs, Bosco Labrado, "haya estado callado y nunca haya intervenido" en las mesas. También le ha retado a que le pase por escrito la propuesta naranja para el Sureste.

"NO SE HA MOVIDO NI UN ADOQUÍN"

Durante el Pleno le ha espetado que la formación naranja llevaba en su programa electoral la revisión de la Estrategia del Sureste "pero parece que se les ha olvidado" para, ahora, "decir lo mismo que los promotores". El delegado ha pedido que "aprendan de lo que pasó con la burbuja inmobiliaria, con la que se puso mucho suelo en carga y los precios no dejaban de subir".

A la concejala del PP le ha reiterado que en el Sureste "no se ha movido un adoquín", como le confirmaron los representantes de una de las Juntas de Compensación al ser preguntados por lo que se había hecho en veinte años. "No hemos hecho nada porque no nos dejaban hacer nada", le trasladaron.

El titular de Desarrollo Urbano Sostenible ha destacado que el gobierno de Ahora Madrid ha sido el que ha firmado la primera cesión de suelo para construir un instituto en Las Tablas después de que haya familias viviendo allí desde hace doce años.

De lo que se trata, ha argumentado, es de que en el Sureste las viviendas estén acompañadas por las dotaciones necesarias "para conformar barrios y no guetos residenciales en los que para moverse dependen del coche o con servicios que están en otro punto de la ciudad"

La Junta de Gobierno del pasado 25 de enero aprobó el Plan Director que define y organiza las acciones que el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha para ejecutar la Estrategia de Desarrollos del Sureste, que discurre por los distritos de San Blas-Canillejas, Vicálvaro y Villa de Vallecas.

Propone un desarrollo ajustado a las previsiones de necesidad de suelo para vivienda y actividades económicas a corto, medio y largo plazo en Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales, Valdecarros, la Nueva Centralidad del Este y el Ensanche de San Fernando.

Estos ámbitos fueron planificados por el Plan General de 1997 para urbanizar 4.400 hectáreas con más de 116.000 viviendas y 6,5 millones de metros cuadrados de actividades económicas. El Plan Director ahora aprobado plantea una redefinición para ajustar los usos dotacionales públicos, los usos residenciales y los usos de actividad económica.

Un programa estima entre los años 2022-2030 el desarrollo de 27.700 viviendas y 1,3 millones de metros cuadrados de edificabilidad de actividades económicas. Un segundo programa, entre 2031-2039, contempla la viabilidad de 26.000 viviendas y 1,2 millones de metros cuadrados de edificables para actividad económica.