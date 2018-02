Cataluña. zapatero pide respetar a los jueces tras el manifiesto contra la prisión preventiva de independentistas

27/02/2018 - 15:10

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez pidió hoy "respeto" para los tribunales después de que exdirigentes políticos de formaciones de izquierda, entre ellos el exlíder del PSC Raimon Obiols, hayan difundido un manifiesto que cuestiona que dirigentes independentistas sigan en prisión provisional por el proceso secesionista.

Zapatero se pronunció sobre este asunto tras participar esta mañana en Madrid en una jornada sobre la nueva Ley de Contratos Públicos, que fue organizada por la Fundación ONCE y que tuvo lugar en Torre ILUNION.

Al término de este debate, el expresidente fue preguntado por el manifiesto 'Allanar obstáculos en el camino del diálogo democrático', conocido este martes y donde se cuestiona que dirigentes independentistas como Oriol Junqueras o Jordi Sánchez sigan en prisión. Este texto está firmado, entre otros, por el exlíder del PSC Raimon Obiols y los exdiputados de Catalunya Sí Que Es Pot Joan Coscubiela, Lluís Rabell y Gemma Lienas.

A este respecto, Zapatero se refirió a que la cuestión de Cataluña "es un tema de gran calado y de gran trascendencia para España", por lo que "la mejor manera de ayudar es confiar en quien tiene la responsabilidad de abordarlo, que son el Gobierno de la nación, por supuesto los tribunales, a los que debemos respeto, y el Parlamento".

CONTRA EL "PROGRAMA MÁXIMO"

"Tengamos confianza", añadió el exjefe del Ejecutivo, quien añadió que él confía "en el Estado de Derecho, en el Parlamento, en el Gobierno". Además, Zapatero llamó a los partidos independentistas a la "reflexión", puesto que "el todo o nada en política no existe, el maximalismo y el programa máximo normalmente lleva al fracaso", en referencia a que desde estas formaciones se insista en promover la República catalana o en un referéndum de autodeterminación.

A este respecto, el expresidente sostuvo que "no hay ningún producto político en la Historia que merezca la pena que no haya sido fruto del consenso y del acuerdo", mientras que "casi todos los que no merecen la pena han sido fruto de la ruptura, de la unilateralidad y de la pasión excesiva".

