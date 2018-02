La sala de lo penal confirma la extradición de 10 chinos que estafaban a sus compatriotas y rechaza el argumento de que son taiwaneses

27/02/2018 - 15:30

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la extradición a china de una decena de ciudadanos de ese país que recurrieron su entrega, de los 269 que fueron detenidos en 2016 dentro de la operación 'Wall' como integrantes de una trama de estafa telefónica contra compatriotas suyos a los que estafaron grandes sumas. La Sala resuelve los primeros 10 recursos de súplica presentados por los detenidos.

La Audiencia consideró en su momento que la petición de extradición cumplía todos los requisitos y que los delitos por los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de delito en los dos países.

Uno de los ciudadanos cuyo recurso ha sido rechazado este martes argumentaba que es ciudadano taiwanés y que, por tanto, no puede se extraditado a China. La Sala de lo Penal reconoce que existe una "controversia", pero indica que "este tribunal no debe entrar, por ser consideraciones que exceden de lo meramente jurídico". Indica también que la República Popular China es un Estado reconocido internacionalmente, mientras que Taiwan no está reconocida como país-Estado.

Los hechos se remontan a diciembre del pasado año, cuando el Servicio Interpol de la Policía puso en conocimiento de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por su país porque formaban parte de una organización criminal dedicada a estafar a ciudadanos a través de llamadas telefónicas.

Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedían dinero a cambio de arreglar su situación. En las vistas de extradición celebradas el pasado mes de septiembre, su letrado expuso que la entrega no debía de tener lugar porque la petición formulada por el país asiático no estaba sustentada en una resolución judicial. Además, dijo que la documentación aportada para ello era insuficiente y que los detenidos ostentaban la nacionalidad taiwanesa, lo que impediría su entrega.

(SERVIMEDIA)

27-FEB-18

SGR/gja