La academia de 'Fama, a bailar' estará situada en la Antigua Fábrica GAL de Alcalá de Henares

27/02/2018 - 16:49

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha firmado un contrato de larga duración con la productora Zeppeling TV para que la academia de la nueva edición de 'Fama, a bailar', que emitirá el canal #0 de Movistar, esté situada en la Antigua Fábrica GAL de la localidad.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, María Aranguren, se ha mostrado satisfecha con que una productora "de la potencia" de Zeppeling TV haya elegido la ciudad como sede de un programa que se prevé tenga "muchísima audiencia".

"Es una muy buena noticia, fruto del trabajo continuado que se hace desde el inicio del mandato en la Oficina de Rodajes. En este caso además, se va a generar empleo directo e indirecto, y este acuerdo va a dejar unos ingresos para las arcas municipales en torno a los 100.000 euros", ha asegurado.

La Antigua Fábrica GAL fue el escenario escogido por Boomerang TV y Telecinco para rodar el spot promocional de la cuarta edición de 'La Voz' en 2016, cuando Malú, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco y Melendi tomaron el papel de 'coaches'.

Además, la eurovisiva Barei también utilizó la gran sala central del edificio para grabar el videoclip de uno de sus últimos sencillos 'I don't need to be you' junto a los jóvenes bailarines de la agrupación 'Kids on the Block', al igual que Vanessa Martín con Manuel Medrano en su videoclip 'Complicidad'

El Consistorio detalla que se trata del "mejor contrato realizado por la Oficina de Rodajes", cuyos fines primordiales son promocionar las posibilidades de Alcalá como ciudad de rodajes y potenciar proyectos audiovisuales como éste o como el reciente anuncio internacional de Pepsi rodado en la calle Mayor del Casco Histórico de Alcalá en el año 2017.