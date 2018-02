IU ve "insustancial y vacía" la campaña municipal por el 28F y critica la "mercantilización" del evento

27/02/2018 - 16:56

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha denunciado este martes la "desnaturalización" y "mercantilización" que el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, está haciendo de la conmemoración del Día de Andalucía, como se evidencia en los "actos completamente insustanciales y vacíos de todo contenido reivindicativo" que esta semana ha programado en la ciudad al calor del próximo 28F.

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

Especialmente grave, a juicio de IU, es el evento promovido por el distrito Casco Antiguo en la Alameda de Hércules, donde desde el día 23 hasta el 28 de este mes se celebra el denominado 'Festival por Andalucía' que, en la práctica, no es más que "un mero espacio de ocio y venta de productos estrictamente comercial".

González Rojas recuerda que esta iniciativa ya fue "razonadamente" criticada por diversos colectivos del barrio y por la Asamblea de IU en Casco Antiguo, cuando se llevó a cabo por primera vez el año pasado, debido a la "nula participación ciudadana" con que se organizó y a la "banalización" que en estas actividades se hacía de la conmemoración del Día de Andalucía, fecha de reivindicación del autogobierno y la justicia social.

Sin embargo, el Distrito Casco Antiguo, "en vez de tomar nota de este sentir", este año "se supera a sí mismo" y, para "estupor general", no sólo mantiene el "festival", sino que ha delegado en una empresa privada la celebración del Día de Andalucía, concretamente en Monti Park Eventos y Atracciones Hinchables, apareciendo el Ayuntamiento simplemente como "colaborador" en la publicidad que se ha difundido de dicho evento.

Ante esta "privatización descarada", Rojas ya anuncia que su formación política va a solicitar formalmente el pertinente expediente de contratación y ocupación de la vía pública. Y es que "mucho nos tememos que detrás de esta fórmula se esconda un mecanismo de organización de actividades municipales que trata de eludir los cauces de control de contratación y presupuestarios y que desde el Ayuntamiento se esté dando amparo a una simple actividad comercial con ánimo de lucro, saltándose los principios de concurrencia y transparencia", ha aseverado.

Para el portavoz de IU, resulta "muy lamentable" que en un momento en el que el debate social y político se centra en el modelo de financiación y reparto de competencias de los distintos territorios del Estado, el 28F se "desnaturalice" desde una institución como el Ayuntamiento de la capital de Andalucía, privatizándose el espacio público para organizar "actividades placebo" que diluyen lo que ese día tan importante ha supuesto en la historia de estas últimas décadas.

"NO ACUDIREMOS A AUTOHOMENAJES DE CONCEJALES"

En esta misma línea, la asamblea de Izquierda Unida en Casco Antiguo ha comunicado por escrito al Distrito su decisión de no formar parte del Acto de Homenaje a los Concejales Presidentes de la Historia de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo que, según el programa de este festival, se celebra este martes por la tarde en la Alameda.

"Ni IU como organización ni sus representantes institucionales van a participar en este evento que pone en marcha una empresa privada y en el que no está claro el papel municipal", ha confirmado el portavoz de Izquierda Unida. Según Rojas, los tiempos que corren no están para que los grupos políticos del Ayuntamiento se "peguen autohomenajes" un 28F, desvinculándose de los gravísimos problemas sociales actuales. Por ello, ha llamado a los andaluces "que luchan y no se resignan" a sumarse a la gran manifestación unitaria que las Marchas de la Dignidad han convocado este miércoles en Sevilla en demanda de pan, trabajo, techo e igualdad.