PSOE balear considera "insuficiente" la propuesta de Montoro para invertir el superávit municipal del 2017

27/02/2018 - 17:22

El PSOE de Baleares ha considerado que la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para invertir el superávit municipal del 2017 "no es de fiar y es insuficiente".

PALMA DE MALLORCA, 27 (EUROPA PRESS)

Según ha indicado en un comunicado este martes la formación, los socialistas reclaman que los ayuntamientos puedan usar el remanente de tesorería de otros años, una flexibilización de la regla de gasto para los ayuntamientos saneados y que el Estado devuelva a los ayuntamientos la autonomía constitucional y la capacidad de decisión.

Sobre la propuesta del Gobierno, el secretario de Política Municipal del PSIB, Rafael Ruiz, ha asegurado que no se pueden fiar "porque a día de hoy no hay nada asegurado y no se puede explicar a la ciudadanía que cambiará nada en los ayuntamientos".

Asimismo, el socialista ha apuntado que confían "muy poco en Montoro", por lo que esperan que cumpla y que haga el Decreto Ley que tiene que ir al Congreso.

El secretario de Política Municipal ha recordado que la situación de los ayuntamientos de Baleares "es muy buena, con 500 millones de euros de superávit rn los bancos que no se pueden usar para dar mejores servicios a la ciudadanía".

Por eso, el PSIB ha pedido a Montoro que defina su propuesta para "saber si realmente se podrá usar el superávit y decir a los vecinos que se podrán contratar a más policías, que se podrán abrir más horas las bibliotecas y que se podrán tener más 'escoletes'".

"Hasta que no tengamos un calendario claro y medidas concretas sobre la mesa no nos fiaremos de Montoro, teniendo en cuenta que los ayuntamientos de Baleares son de los más perjudicados de todo el país", ha manifestado Ruiz.

Finalmente, el secretario de Política Municipal ha recordado otras reivindicaciones de los socialistas a las cuales no ha hecho referencia el ministro, como "la necesaria flexibilización de la regla de gasto, el hecho de poder usar todo el remanente acumulado y eliminar la tasa reposición de efectivos en la administración local".