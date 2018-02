Nadal, sobre su presencia en las quinielas de relevo a de guindos: "me encanta lo que estoy haciendo ahora"

27/02/2018 - 17:18

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, manifestó hoy que está "encantado" con su actual cartera ministerial y solo el presidente Mariano Rajoy tiene la potestad para elegir al sustituto de Luis de Guindos al frente de Economía.

Durante su visita a 4YFN (Four years from now), la feria de 'startups' paralela al Mobile Wolrd Congress (MWC) que se celebra en Barcelona, Nadal fue preguntado por su presencia en las quinielas como próximo titular de Economía. "Me encanta lo que estoy haciendo, me encanta el mundo tecnológico y me parece que los ámbitos en los que tengo el honor de trabajar son apasionantes", respondió.

El ministro aseguró que la Constitución "otorga al presidente el poder de disolución de las Cámaras y el de nombrar y quitar ministros, y decide en función de las necesidades políticas del momento".

El ministro hizo un balance muy positivo de la edición de este año del Mobile Congress, con cifras muy similares a las del año pasado, y se congratuló especialmente por el crecimiento de la feria paralela de 'sartups'.

Nadal volvió a hacer un llamamiento a la sociedad, las empresas y las administraciones para combatir entre todos los dos déficits que, a su entender, tiene el sector tecnológico en España: la falta de inversión por un insuficiente riesgo de los bancos en la financiación de nuevos proyectos, y la deficiente formación en tecnología.

