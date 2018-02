Directora de '20 minutos' llama a ser "militante" contra "barrera cultural" que impide a las mujeres dirigir empresas

27/02/2018 - 17:43

La directora de '20 minutos', Encarna Samitier, ha afirmado que "hay una barrera cultural, ambiental, social" que existe y dificulta que las mujeres puedan alcanzar los puestos de dirección en cualquier empresa, y ha apostado por ser "muy militante" en este sentido, destacando la importancia de que haya referentes para acabar con "el tabú".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Hay que hacer pedagogía, tener referentes. No hay que cansarse", ha manifestado este martes en el desayuno informativo de Foro de la Nueva Comunicación que ha protagonizado y donde ha sido presentada por el presidente de Henneo, Fernando de Yarza. "Hoy el panorama ha cambiado sustancialmente. Las mujeres tienen cada vez más presencia, aunque es deseable que sea mayor, también en puestos de responsabilidad", ha indicado.

En este sentido, Encarna Samitier ha puesto de manifiesto su compromiso "con la causa de la igualdad y con la necesidad de visibilizar los problemas, avances y aspiraciones de las mujeres".

Además, la directora de '20 minutos' ha declarado que los medios no solo reflejan la realidad, sino que tienen el "deber y la capacidad" de cooperar en su transformación "para hacerlo mejor", lo que hace necesario "practicar la información veraz y el análisis ponderado".

Para Sametier, en la actualidad, los medios de comunicación viven un panorama de "fragmentación de las audiencias, d e enorme competencia, de agotamiento del modelo tradicional del negocio y de una desafección hacia la labor vital de los medios", contra laque, según ha dicho, '20 minutos' lucha "sin descanso y con autocrítica".

Así, ha defendido que, con la expansión de Internet, "la distinción relevante hoy debe hacerse entre la prensa que ofrece credibilidad y calidad, y la que no puede o no está interesada en hacerlo". "La labor del periodismo es despejar el caos que propicia una cantidad de información nunca vista hasta ahora. Más información es una gran oportunidad pero no es sinónimo de mejor información", ha subrayado.

A su juicio, este enorme caudal de información lleva "a la vez tesoros y troncos podridos en forma de falsas noticias, más difíciles de combatir que antes, por la tecnología cada vez más sofisticada con la que se difunden y con el anonimato que proporciona la red". En este punto, ha abogado por defender el papel que representan los medios en este sentido.

En referencia a '20 minutos', su directora ha explicado que es un medio de audiencia "masiva, especialmente joven y urbana, social y cercano, entretenido y riguroso", y ha añadido que este medio el apoyo "fiel" de sus lectores. Además, ha puesto en valor que el "millennial" '20 minutos' pone en más de 3.000 puntos de distribución cada día 300.000 ejemplares en sus ediciones de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada.

Preguntada por la sustitución de Arsenio Escolar como director del medio, Samitier espera que "no haya generado heridas" y ha añadido que un relevo en la dirección de un periódico "es un momento especialmente difícil". "Me encontré un equipo estupendo", ha manifestado, para después añadir que hay un ambiente "cordial" y que el periódico avanza "adecuadamente".

"NADIE" IMPUSO EL CESE DE ESCOLAR

Por su parte, el presidente de Henneo ha dicho que cuando el grupo compró '20 minutos' el periódico estaba "abocado al cierre", y ha defendido que "nadie" impuso el cese de Escolar. "Fue una decisión soberana de un Consejo de Administración basada en criterios empresariales", ha remachado.

Sobre su "propósito" de fusión con el grupo Prisa, Fernando de Yarza ha afirmado que "hubo conversaciones" para ello, y ha destacado que confía en que los grupos editoriales españoles sean "capaces de sumar fuerzas" en un entorno donde "el tamaño es fundamental". Preguntado directamente si está dispuesto, ha respondido: "Estoy decidido".

Respecto a si Henneo va a seguir en el capital de Vocento, ha indicado que la apuesta por el grupo es de "largo plazo y estratégica". "Estamos trabajando duro para estabilizar esa gobernanza tan complicada que ha tenido una empresa apasionante como es Vocento y queremos, desde ahí, ayudar a impulsar una concentración", ha subrayado.

"Yo siempre digo que por qué no acabar fusionando Prisa, con Vocento y con Henneo", ha enfatizado De Yarza, porque "ahora los competidores son otros". Así, ha señalado que el 85% de la publicidad digital la controlan las plataformas y "operaciones que antes eran impensables ahora tienen todo el sentido del mundo".