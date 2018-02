Junta ve razonable la propuesta para el tranvía y confía en la reanudación de los trabajos técnicos para reactivar

27/02/2018 - 18:55

Felipe López espera retomar el día 12 de marzo las labores de la comisión técnica y se avance en un acuerdo necesario y espera que "en breve" pueda funcionar

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha asegurado en comisión en el Parlamento andaluz que la propuesta planteada por la Junta y la Diputación al Ayuntamiento de Jaén para poner en servicio el tranvía es "razonable, sensata y equilibrada" y ha mostrado su confianza en la próxima reanudación de los trabajos de la comisión técnica, prevista para el día 12 de marzo, de forma que espera que "en muy breve tiempo" pueda funcionar dicha infraestructura.

"No será difícil alcanzar el acuerdo con el Ayuntamiento, pues la deuda está siendo liquidada trimestralmente por el Consistorio, por lo que confío en que busquemos soluciones que sean fruto del sentido común y la sensatez", ha añadido López, quien ha rechazado "equidistancias, pues no todos tenemos la misma responsabilidad". López ve "contradictorio" el planteamiento del PP "que ahora adopta una actitud reivindicativa y lastimera, por lo que algo de coherencia no vendría mal, pues se ha perdido seis o siete años de vida para la ciudad".

En su comparecencia en la comisión de Fomento y Vivienda, López ha señalado que los trabajos para reactivar el tranvía han llegado a un punto de no retorno "que debe llevarnos a cerrar un acuerdo" y ha destacado también el clamor social para que Jaén pueda tener pronto un modo de transporte "sostenible, moderno y eficaz".

"Queremos recuperar el tiempo perdido y trabajar para rentabilizar una gran inversión y poner en marcha una infraestructura necesaria para mejorar el transporte y la calidad de vida en la ciudad", ha puntualizado el consejero, que ha añadido además que "seguimos manteniendo reuniones como la celebrada con el alcalde y con la consejera de Hacienda para avanzar en ese acuerdo, del que ya existe un borrador de convenio que se remitió al Consistorio recientemente.

El consejero ha resaltado el gran esfuerzo que viene realizando la Junta que, más allá de cumplir su parte en el acuerdo y asumir la construcción de la infraestructura con más de 120 millones de inversión, ofrece ahora su apoyo al Consistorio en su explotación con la cooperación técnica para la reanudación de los trabajos necesarios para la puesta en marcha del servicio comercial y la contribución económica para la sostenibilidad financiera del tranvía, con una aportación del 40 por ciento del déficit de explotación anual.

Ha recordado que a este apoyo autonómico se ha sumado también, "sin tener competencias en esta materia", la Diputación de Jaén que está dispuesta a aportar una contribución equivalente al 20 por ciento del déficit de explotación anual.

"Con esta propuesta, el Ayuntamiento de Jaén debería hacer frente solo a una aportación anual del 40 por ciento del déficit de explotación, cantidad que se vería reducida además con la subvención que recibe del Estado para financiar el transporte colectivo urbano, que se reduciría en otros 170.000 euros, con lo que su aportación no superaría los 580.000 euros anuales", ha aseverado.

DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN DE ENTRE 1,3, Y 1,8 MILLONES

Ha explicado que se ha establecido una previsión de paso del tranvía de 10 minutos por parada y una demanda conservadora de en torno a 1,5 millones de usuarios al año, de forma que el déficit de explotación anual del sistema tranviario se ha estimado en una cuantía de entre 1,3 y 1,87 millones de euros.

A esta cuantía "habría que sumar la inversión necesaria para la puesta a punto de la infraestructura tras siete años en desuso debido a la falta de mantenimiento y vigilancia por parte del Ayuntamiento, que ronda los dos millones de euros".

Sobre el déficit de explotación, el consejero ha puesto de relieve la necesidad de que el Ayuntamiento "marque las prioridades para el futuro de la ciudad y el tranvía es una gran inversión en salud y en calidad ambiental para hacer de Jaén una ciudad más habitable, pues es una de las urbes con peor calidad del aire".

Por ello, ha mostrado su convicción de que "vamos a alcanzar compromisos y un acuerdo en breve", recordando que el acuerdo sobre este sistema tranviario surgió en 2007 del acuerdo entre Junta y Ayuntamiento, y el convenio se firmó en 2008, por lo que ha lamentado el "tiempo perdido" por los firmantes del acuerdo sobre el tranvía, pero ha valorado que desde 2011 se retomaran las conversaciones sobre la infraestructura, que cuenta con 7,4 kilómetros y diez paradas, que pasa por los grandes puntos de la ciudad, como hospitales, centro comercial, centro urbano, universidad o polígonos industriales, y que está contenido en el Plan Pista.

GARCÍA ANGUITA (PP): "ESTARÉ ENCANTANDO DE MONTARME"

El diputado del PP Miguel Ángel García Anguita ha reconocido que "las mismas veces que he dicho que no era bueno el tranvía, las mismas veces he dicho que, una vez hecha la inversión, se debe poner en marcha", dejando claro que él sí se va a montar en dicha infraestructura "estaré encantado de montarme en una infraestructura que, además, puede suponer un reclamo turístico".

García Anguita, que fue concejal en el Ayuntamiento jiennense, ha indicado que "era difícil que el tranvía, una línea estática, pudiera convertirse en transporte público colectivo que pudiera competir contra una empresa de autobuses con 22 líneas", pero ha reconocido que "no era de recibo que la Junta hubiera invertido 120 millones para dejar el tranvía en las cocheras".

Por ello, ha valorado que "se está muy cerca del acuerdo, pues el nuevo alcalde quiere y desea que se ponga en marcha el tranvía", aunque ha recordado que el Ayuntamiento de Jaén "es una de las capitales más endeudadas de España", por lo que valora que la Junta ponga el 40 por ciento del déficit de explotación.

La diputada de Podemos Carmen Molina considera que el tranvía "debería estar prestando un servicio que no está haciendo", a pesar de que "une y vertebra las zonas más importantes de la ciudad". Por ello, ha pedido que "no se saque fuera de la ciudad el servicio ni la estación intermodal".

Ha lamentado problemas "competenciales" sobre que pudiera suponer "competencia desleal" con el autobús, cuando, a su juicio, "ambos deberían complementarse y no competir". Ha lamentado que esa infraestructura "ha sido utilizada por PP y PSOE de manera electoralista, con tiras y aflojas dialécticos y frentistas", y también ha lamentado el coste público que supone el deterioro de las infraestructuras.

El diputado de Ciudadanos Juan Marín ha valorado que la Junta haya anunciado que entrará en funcionamiento "pronto" y ha valorado el "esfuerzo" de las tres administraciones, pero ha lamentado que "la auditoría de las infraestructuras, por 2,1 millones, es un importe extra que habrá que encajar".

Asimismo, ha recordado que "estamos a marzo", por lo que espera que este año entre en servicio. "Me alegro de la disposición del Ayuntamiento pero me preocupan los plazos, que acabe la legislatura y no se ponga en marcha; no me gustaría que siga esa confrontación política, que al final paga el ciudadano", se lamenta.

El diputado del PSOE Julio Millán ha valorado que haya habido "consenso" sobre la necesidad de la puesta en marcha del tranvía "a pesar de que antes el PP decía que con el dinero que había sería un Ibertren", y ha resaltado que "los vecinos quieren que se ponga en marcha el tranvía", apuntando la "ineficacia" del servicio de autobuses "donde se gastan millones de euros".

Tras considerar que la actitud del PP "es la historia de un despropósito", ha rechazado que se establezcan "equidistancias", puesto que "hay quien ha cumplido y hay quien sigue sin tener el tranvía como prioridad". "El PP sigue siendo el peor enemigo para los jiennenses y Jaén necesita el tranvía", ha dejado claro.