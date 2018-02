Vamos Granada lamenta que el PSOE dé "marcha atrás" en movilidad con el nuevo mapa del bus urbano

27/02/2018 - 18:55

La concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez ha explicado este martes que la ciudad "necesitaba de un paso adelante en movilidad" y el PSOE ha propuesto, desde el gobierno local, "una marcha atrás" con el nuevo mapa de transporte público.

GRANADA, 27 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, Vamos Granada ha considerado que no se debería "perder la oportunidad de abordar el transporte urbano integrando la realidad metropolitana de Granada", criticando que el nuevo sistema de líneas de bus propuesto por el PSOE es un "Frankenstein" de nombres y "líneas antiguas y nuevas que no se va a entender fácilmente".

A este respecto, Gutiérrez ha señalado que "la implantación improvisada de la LAC generó en su momento muchos problemas con el aumento de transbordos, la dificultad y desorientación ante las nuevas denominaciones, la descoordinación con las líneas metropolitanas y la falta de información".

"Entonces el PP hizo los cambios sin consensuar, ni informar a la ciudadanía y no se respondió a las demanda de la gente, no se revisaron los ajustes, y no hubo una respuesta a las necesidades de la mayoría", ha agregado la edil granadina.

Ha defendido que en este momento era "fundamental dar un paso adelante", pues "Granada necesita una apuesta valiente, decidida y participada, con un cambio profundo en una ciudad que padece una gran densidad de tráfico que genera enormes problemas a la población" y de contaminación, y ha lamentado que "de nuevo" el PSOE "no ha dado este paso".