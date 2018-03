La izquierda defiende unos Presupuestos de "estabilidad" e impulso a los servicios sociales y el crecimiento

Las Cortes de Aragón inicial el debate final del proyecto de ley, que concluirá esta tarde con la aprobación definitiva

El Pleno de las Cortes de Aragón ha iniciado esta mañana el debate y votación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, que se aprobarán definitivamente esta tarde, en una larga votación. Son unos Presupuestos del conjunto de la izquierda, de "estabilidad" e impulso a los servicios sociales y el crecimiento, en palabras del portavoz socialista y coordinador de la Ponencia, Alfredo Sancho.

La nevada no ha impedido abrir una jornada en la que los Grupos han comenzado reiterando su posición para después emprender un debate por secciones. En representación del PSOE, Alfredo Sancho, ha expresado que los Presupuestos reflejan los compromisos de este partido y que "continúa recuperando los servicios públicos y fomenta el crecimiento económico", es "progresista" y se afronta "desde una situación compleja que acredita capacidad de gestión".

"Nos permite recuperar la estabilidad presupuestaria" y está financiado "de forma suficiente", en alusión a las políticas sociales, la inversión, el desarrollo rural y las políticas de I+D+i. Son unos Presupuestos "repletos de ilusión progresista, teñidos de un rojo ilusionante".

Sancho ha negado que se haya aplicado el "rodillo" en la Ponencia que ha estudiado las enmiendas, afirmando que el índice de "tolerancia" del PSOE es un "1.470" superior al del PP.

El parlamentario de Podemos Héctor Vicente ha apostado por la recuperación de los servicios públicos, el cambio de modelo productivo, la memoria democrática, el empleo y la lucha contra la violencia de género.

La oposición "se han enredado en criticar las formas" por no poder criticar el contenido de las enmiendas de Podemos, ha considerado. Ha dejado claro que estos no son los Presupuestos que habría presentado la formación morada.

Desde CHA, Gregorio Briz ha indicado que "esto no es un guante de un cirujano", sino que es "la herramienta que un Gobierno tiene para hacer sus políticas" y, por lo tanto, no coincide con la voluntad de todos los Grupos. "Este no es el Presupuesto del PP ni del PAR", ha zanjado.

Briz ha resaltado las medidas de lucha contra la despoblación y ha defendido el plan de vivienda, así como otras iniciativas recogidas en sus enmiendas. "Hemos llegado a un punto de encuentro" en la izquierda, ha dicho.

La diputada de IU, Patricia Luquin, ha manifestado que "lo normal" es que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, "terminen la legislatura". Ha recordado que la militancia de IU ha apoyado el voto favorable a los Presupuestos.

SILLONES

El portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha asegurado que "estos Presupuestos no son aceptables" y ha centrado sus críticas en aspectos como la política fiscal y las medidas sociales "regresivas".

Suárez ha dicho que este es el Presupuesto del "sillón" del presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en alusión al acuerdo de PSOE y Podemos en ambas instituciones. Ha echado en falta medidas contra la despoblación y de fomento de la creación de empleo.

La diputada del PAR, Elena Allué, ha opinado que estos pueden ser "los últimos Presupuestos" de la legislatura y ha rechazado "el rodillo" aplicado en Ponencia. Ha aseverado que este es "el Presupuesto más sectario y faltón", presentado con un "paripé", en alusión al "circo" que, a su juicio ha organizado Podemos para al final "tragar un sapo".

Ha dicho que la izquierda "no ha sabido crear el clima de estabilidad que la Comunidad requería" y "solo han sido capaces de ponerse de acuerdo para que Aragón esté en las portadas nacionales como la Comunidad que más impuestos paga" en algunas materias, pero "su falta de pulso les llevará a ser recordados por pocas cosas".

Allué ha resaltado que "no han sido capaces de desbloquear su pacto de investidura", que engrosará "todos los planes y promesas que nos han ido anunciado" y de los que "no se ha sabido más", criticando así las "graves inejecuciones" y las modificaciones presupuestarias "vergonzantes".

"DECEPCIONANTES"

El portavoz adjunto de Cs, Javier Martínez, ha tildado los Presupuestos de "decepcionantes", presentados en "la legisLAtura que pudo ser y no fue", ya que el Gobierno sigue sin presentar políticas que permitan "sentar las bases de futuro de Aragón".

Lo único que ha hecho el Ejecutivo ha sido "optar por una comodidad que ha consistido en gastar más sin pensar en cómo estaba gastando ese dinero", ha considerado Martínez, quien ha traído a colación el acuerdo con el Ayuntamiento, que ha llevado a PSOE y CHA a una "continuidad" en las Cortes.

Martínez ha espetado a Podemos que sus enmiendas son "simples anotaciones al margen del Presupuesto", agregando que la formación morada ha actuado "de perro del hortelano con el ICA" y ha facilitado que el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, "se salga con la suya". El Presupuesto es "el epitafio de una legislatura perdida", ha opinado.