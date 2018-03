El Festival de Teatro de Mérida, candidato al premio al mejor certamen no musical en el Iberian Festival Awards

28/02/2018 - 11:46

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida es uno de los finalistas al premio de Mejor certamen no Musical, en la tercera edición del Iberian Festival Awards.

MÉRIDA, 28 (EUROPA PRESS)

Estos premios se enmarcan dentro de la séptima edición del Fórum Internacional de Festivales de Música Talkfest, y que se fallará el próximo 15 de marzo durante una gala en Lisboa (Portugal), según informa el Festival de Mérida en nota de prensa.

Un evento en el que el festival emeritense, que dirige desde hace siete ediciones Jesús Cimarro, está en la lista corta de candidatos, junto a competidores españoles y portugueses de la talla de Andanças, Festival das Artes, Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y Sitges Film Festival, entre otros.

Cabe destacar que los Premios del Festival Ibérico "reconocen las contribuciones y logros de estos eventos y de todos los principales actores en la industria de los festivales de música", en áreas como activación de marca, producción y logística o medios, en lo que supone una iniciativa cuyo objetivo es "mejorar las relaciones ibéricas, optimizar el crecimiento y fortalecer la colaboración efectiva entre los dos países".

La gala de entrega de premios, que será retransmitida por Antena 3 televisión, comenzará a las 21,30 horas del viernes 15 de marzo y durante la misma se entregarán los galardones en las 23 categorías existentes. El espectáculo contará con las actuaciones en directo de Desakato, Miguel Araújo, Whales, Madrepaz, All You Can Swing y Quartoquarto.

El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, ha considerado ""un honor estar entre los finalistas de esta nueva categoría que reconoce al mejor festival no musical de la Península Ibérica", ya que a su juicio, supone la "constatación" de que el certamen emeritense "no sólo ha recuperado el prestigio, sino que está entre los mejores festivales de teatro de Europa".

Así, Cimarro ha señalado que junto con el apoyo "cada vez mayor del público" y la "reiterada confianza" de las instituciones políticas y sociales, "este tipo de reconocimientos de otros sectores culturales nos animan a seguir trabajando y apuntando cada vez más alto", ha concluido.