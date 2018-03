PSPV y Compromís valoran la "osadía" del Consell con su propuesta de reforma constitucional y Podemos ve "precipitación"

28/02/2018 - 12:02

Los grupos socialista y de Compromís en las Corts Valencianes han valorado este miércoles la propuesta de reforma constitucional presentada por el Consell de Ximo Puig, destacando la "osadía" de la iniciativa, con la que se "avanza en democracia" y permite resolver los problemas territoriales. La tercera 'pata' del Botànic, Podemos, ha celebrado que se ponga esta cuestión sobre la mesa pero ve "cierta precipitación y aceleración", además de advertir que nace "coja de participación" de la sociedad civil.

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo han manifestado los portavoces de los tres grupos antes del inicio del pleno en las Corts al ser preguntados por su opinión sobre el texto planteado por el Gobierno valenciano, que aboga por una "actualización necesaria" de la Constitución que "dé voz a las comunidades autónomas", "defienda el autogobierno", con "nuevos valores y nuevos derechos", y que reivindica la "suficiencia financiera", una realidad "plurinacional" y un "avance federalizante" en el modelo territorial.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha asegurado sentirse "tremendamente orgulloso" como socialista y valenciano de un Consell que "es vanguardia en asumir el papel constitucional que tiene de hacer propuestas", por lo que ha alabado su "osadía" al tomar la iniciativa en una reforma que justifica en que "cada generación necesita estar cómoda con su Constitución", que ahora "se está rompiendo por algunas costuras".

Así, ha destacado la propuesta "osada, interesante" que, además, denota que el PP "no solo no tiene quien le escriba" en Madrid o la Comunitat, sino que "se autoexcluye de cualquier reflexión colectiva". Ha calificado de "mal gusto" que los 'populares' no acudieran a la presentación de este texto, que ni siquiera conocen porque "nadie se molestó en tenerlo". "Va hacia su autodestrucción", ha advertido.

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que se alegra "mucho" de que los valencianos sean "punteros" en realizar aportaciones en este tema y ha destacado que se trata de una propuesta "en positivo para reformar una Constitución que muchos consideran intocable" cuando "si fueran constitucionalistas lo que más querrían es avanzar" en la reforma.

Ha destacado las aportaciones para ir hacia la federalización y el reconocimiento de la plurinacionalidad, yendo hacia un Estado "más horizontal y no vertical de ordeno y mando", repartiendo la responsabilidad y avanzando "en democracia y subsidiariedad". "Es una muy buena propuesta que resuelve problemas territoriales.

La "gran aportación" de Compromís al texto, ha explicado, es la de "hablar del rescate de personas y derechos y convertir el derecho a la vivienda en derecho subjetivo y que esté bien blindado".

PODEMOS LAMENTA LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha valorado que se ponga sobre la mesa la reforma constitucional y además se hayan recogido "gran parte de las reivindicaciones que Podemos ha puesto" en el debate, pero ve "cierta precipitación" que hace que "no quede claro el blindaje de derechos", entre otras cuestiones.

También ha destacado que les preocupa el procedimiento, porque una propuesta valenciana es "de los valencianos, no del Consell" y puede que nazca "coja de participación de la sociedad civil" y todos los partidos. Asimismo, se ha preguntado qué va a pasar ahora con este documento, si se va a quedar en "un brindis al sol" o va a seguir un cauce institucional. "Es una buena noticia, pero peca de procedimiento y aceleración".

Ante esta crítica, Mata ha recordado que la sociedad civil se articula en base a sus responsables políticos y el Consell "ha oído las aportaciones" del pueblo antes de elaborar su propuesta.

También ha reaccionado a las críticas del PPCV asegurando que su presidenta, Isabel Bonig, está "fuera del mundo parlamentario" y ha censurado que se "satanice" una propuesta, que prosperará o no, al tiempo que ha negado que el derecho de autodeterminación esté en el texto.