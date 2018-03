Delegado del Gobierno: "Aquí no se va a dar jamás un paso atrás; si nos portamos bien, no nos pasa nada"

28/02/2018 - 12:54

Bernabé explica que hay abiertos 50 expedientes sancionadores, si bien las personas afectadas son 40, porque algunos son reincidentes

MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha abierto ya 50 expedientes sancionadores por los altercados registrados en las obras del AVE a su paso por Murcia. Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno, Francisco Bernabé, quien ha recordado que "estado de derecho es estado de derecho y cumplimiento de la legalidad es cumplimiento de la legalidad, que le quede claro a todo el mundo" y "por muchas presiones de los amigos de los radicales que haya, aquí no se va a dar jamás un paso atrás", apuntando que "si nos portamos bien, no nos pasa nada".

"El que incumple la ley, tiene que asumir las consecuencias", ha subrayado, "no se puede vulnerar el orden público, no se pueden provocar altercados, no se pueden negar reconocimientos a gente de la autoridad, no se pueden desarrollar manifestaciones ilegales, atentar contra el patrimonio público o cortar las comunicaciones ferroviarias". "No se puede", ha insistido el delegado del Gobierno, "y quien lo entienda bien, y el que no, peor para él".

Tras lo que ha explicado que a día de hoy y en virtud de denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policía, hay abiertos en la Delegación del Gobierno un total 50 expedientes sancionadores, si bien las personas afectadas son 40, "porque varios de ellos son reincidentes", con unas propuestas de sanción entorno a unos 35.000 euros.

Y desde luego, ha manifestado este miércoles Bernabé, "mientras se siga vulnerando la legalidad, igual que cuando alguien se salta un semáforo en rojo tiene una sanción o el que excede la velocidad, el que cometa cualquier tipo de desacato contra el orden público, también la tendrá. Si nos portamos bien, no nos pasa nada".