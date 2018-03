Sánchez pide a rajoy que salga de su "letargo" porque "gobernar no es conservar el poder a cualquier precio"

28/02/2018 - 13:27

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que salga de su "letargo" porque "gobernar no es conservar el poder a cualquier precio".

Así lo dijo en declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de asistir en el Teatro de La Maestranza de Sevilla al acto institucional con motivo del Día de Andalucía, presidido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Sánchez reclamó a Rajoy que "salga de su parálisis" porque "ya estuvo un año en funciones y no puede estar cuatro años más en funciones" debido a que España tiene "muchos problemas".

"Gobernar no es conservar el poder a cualquier precio, sobre todo cuando hablamos de prorrogar y postergar muchos de los problemas de los ciudadanos", remarcó. Así, insistió en exigir al presidente del Gobierno que presente los Presupuestos Generales del Estado "ya" y que, "si no puede contar" con una mayoría parlamentaria, convoque a los españoles a las urnas para que haya una "mayoría distinta" que pueda sacar adelante los problemas del país que, según el líder socialista, no están siendo atendidos por el Gobierno.

Por otra parte, el secretario general del PSOE reprochó que la propuesta que plantea su partido para mejorar el sistema público de pensiones "siempre" han recibido "descalificaciones y desprecio" por parte del Gobierno. En este sentido, insistió en la defensa de medidas commo "racionalizar" el gasto público del sistema, subir sueldos, y crear impuesto la banca, de manera que se puede "rescatar" el sistema como se rescató al sistema financiero.

