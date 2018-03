Un error de PSOE en votación saca adelante la moción para pedir la dimisión de Carmena como responsable de Cultura

28/02/2018 - 13:47

La propuesta del PP para pedir la dimisión de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como responsable del área de Cultura y Deportes ha salido adelante este miércoles en el Pleno de Cibeles gracias al voto favorable de los populares y de Ciudadanos, así como a un error en la votación del PSOE, que ha dado el 'sí' creyendo que se refería al segundo punto de la proposición.

Los populares han llevado al Pleno municipal una moción con dos puntos. En el primero de ellos, se pedía solicitar la dimisión de Carmena como responsable del área de Cultura y Deportes; en el segundo, instar a la regidora a que nombre con carácter urgente un responsable del área.

En su intervención, la socialista Mar Espinar ha pedido la votación por puntos ya que su formación no pediría la dimisión de Carmena. El PP, proponente, ha aceptado. En una primera votación, PSOE ha votado 'no' a la dimisión, como Ahora Madrid. PP y Cs han votado en contra. El secretario del Pleno ha indicado que había un empate y que era necesario repetir la votación. Ha sido en esta segunda vuelta cuando la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha votado a favor de la dimisión.

"Me he equivocado", se ha escuchado a la portavoz socialista, una vez el secretario ya había señalado que el sentido del voto se había registrado. "Me he equivocado en el Pleno al votar en nombre del PSOE", ha explicado a continuación a los periodistas Causapié, quien ha añadido que "no se ha permitido rectificar".

Sin embargo, el edil del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado, también ante los medios de comunicación, que lo ocurrido respondía a una "cierta Justicia divina" que responde a que el PSOE "ha caído en el ridículo". "Lo que ha salido es lo razonable que tenía que salir", ha apuntado.

CULTURA "EN LA CUERDA FLOJA"

La proponente de la iniciativa, Isabel Rosell, ha comenzado su intervención en el atril asegurando que lo que pedían era una decisión "que no debería aplazarse más". Para la edil popular, desde que Ahora Madrid llegó al Gobierno municipal, el área de Cultura ha sido "un área de escándalos, que sobrevive con la inercia de lo que les dejamos". También ha hecho referencia al "infierno" vivido en esta Concejalía cuando estaba al frente Celia Mayer.

Además, ha puesto de manifiesto que la regidora no puede dedicarse a tiempo completo al área de Cultura y Deportes porque "debe concentrarse en resolver las principales necesidades de los madrileños", como "la limpieza" o la "contaminación". "A estas alturas, somos conscientes de que Madrid es mucho Madrid para la debilidad de este gobierno municipal", ha criticado la concejala popular.

Rosell ha afirmado que la Cultura no podía ser "la maría" de este Gobierno municipal, por lo que es necesario un responsable a tiempo completo del área.

Manuela Carmena ha indicado al comienzo de su intervención que Rosell había realizado una "reproducción de los discursos de su Grupo" que "nada tenían que ver con la Cultura". Así, le ha recordado a la concejala del PP que se "escandalizara" por la caída de dos puntos de Naves de Matadero en afluencia de público, cuando "la institución peor valorada es el Museo Nacional del Prado, que habría perdido nada menos que 30 puntos".

"Todas las instituciones culturales del Estado están en situación negativa respecto al 2016. Cuando se plantea una proposición en base a una fundamentación hay que tenerla en cuenta", ha señalado a continuación.

Carmena ha tirado de datos para rebatir a Rosell. Así, según la encuesta de Vida y Satisfacción de Servicios Públicos, el odio llega a un "máximo" y se sitúa en el 73,1. "La oferta cultural en 2012 era un 61,5, y estamos en un 70,6", ha apuntado. Los teatros municipales obtuvieron un 7,3 sobre 10, y las bibliotecas municipales un 7,2.

La regidora ha hecho referencia asimismo a la Memoria de Bibliotecas municipales, que obtienen un 8,64 sobre diez. Aumenta así en cinco décimas respecto a 2016. El tiempo para dar de alta como usuario, se valora con un 9,3, y la satisfacción de actividades programadas es de un 8,45, tal y como ha expuesto la regidora.

"PARAR UNA HEMORRAGIA"

Desde el PSOE, la portavoz de Cultura de la formación, Mar Espinar, ha asegurado que el hecho de que Carmena esté al frente del área es ya "un parche improrrogable" porque la regidora llegó para "parar una hemorragia". "Hasta Atiles tenía un punto débil; no es defendible ser alcaldesa y delegada", ha señalado.

Uno de los reproches de Espinar al Gobierno municipal ha sido que con su actitud al frente del área de Cultura, "permiten que los que ningunean al sector se indignen". Para Espinar, esto responde a una "caja de Pandora con ideas peregrinas" en este ámbito.

Por otra parte, ha puesto en valor "el compromiso de la alcaldesa de Madrid con la Cultura". "Por lo que no podemos estar de acuerdo", ha remachado. "Carmena ejerce de dique de contención, pero no puede capitanearlo más tiempo", ha asegurado.

"LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA"

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en materia cultural, Sofía Miranda, ha asegurado sobre el área de Cultura y Deportes que "lo que mal empieza, mal acaba". "Empezó mal con (Guillermo) Zapata, pero no ha sido el único cese, porque hemos sido testigos de cambios, ceses de delegados, coordinadores generales, un currículo de inestabilidad que se refleja en sus resultados", ha criticado.

Miranda ha reprochado a la alcaldesa no tener aún pergeñado un proyecto deportivo, en el que "prefieren instalaciones cerradas". "Nos preocupa que las subvenciones estén llegando a año vencido; nos preocupa que no haya un verdadero edil de Deportes y que el Turismo siga siendo el gran tabú de este gobierno municipal", ha lamentado a continuación.