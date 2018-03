La Xunta mantiene "contactos continuos" con Argentina para preservar el patrimonio del Centro Gallego de Buenos Aires

28/02/2018 - 13:52

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, ha destacado que la Xunta de Galicia mantiene "contactos institucionales continuos" con el Gobierno de Argentina y con los actores con representación para "salvaguardar" el patrimonio cultural del Centro Gallego de Buenos Aires.

El responsable autonómico de Emigración ha respondido de este modo a una pregunta formulada este miércoles en la Comisión Institucional por la diputada de En Marea, Ángeles Cuña, quien reclamó al Ejecutivo autonómico "voluntad política" para garantizar la "atención médica de calidad y protección del patrimonio".

En su intervención, Miranda ha destacado que la Xunta reconoce el "valor" de esta entidad que "no se limitó a trabajar en el ámbito sanitario". "A lo largo de su historia fue incorporando un importante patrimonio cultural que es necesario para entender la propia historia de Galicia o, por lo menos, una parte de la historia que se fue construyendo en el exterior en ciertos momentos en los que desde Galicia no era posible", ha manifestado.

Por este motivo, ha destacado que el Ejecutivo autonómico mantiene "contactos institucionales de forma continua", en coordinación con la Embajada de España en Argentina, para "tener protegido y cuidado ese patrimonio". "Yo mismo me reuní con todos los interventores designados a propuesta del Gobierno argentino para manifestar nuestro interés por colaborar en tareas para acometer de forma adecuada ese fin", ha indicado antes de recordar que el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le trasladó directamente este interés al Estado argentino.

ASISTENCIA SANITARIA

Asimismo, ha señalado que los dueños de este centro son los "herederos de las personas que a lo largo del tiempo lo fueron conservando", los socios, que tomaron la decisión de "vender en unas condiciones que preservaban la protección del patrimonio y la coexistencia del centro gallego como mutualidad".

"Las empresas no estaban de acuerdo con la propuesta pero no hubo avances en la negociación pero tampoco una ruptura", ha precisado para dejar claro que un cambio de posición "debería pasar por otra asamblea" de socios, cuestión que "aún no se produjo".

Además, en este punto, ha subrayado que los gallegos que reciben asistencia sanitaria en esta enclave no quedarían sin cobertura ya que, como ha recordado, un convenio entre los gobiernos españoles y argentinos garantizan la cobertura sanitaria a todos los emigrantes españoles.

"Es un sistema complementario al público", ha explicado para señalar que los beneficiaros deben abonar una cantidad económica al mes para recibir atención médica. Y es que, como ha recordado, este centro nació en 1907 como para cubrir las necesidades de la sociedad porteña y, particularmente, de los emigrantes gallegos en la ciudad.

SÍMBOLO FRANQUISTA EN PONTECESURES

Por otra parte, en la comisión, el diputado nacionalista Luís Bará ha criticado la "consulta popular" promovida a través de un "bando" por el gobierno municipal de Pontecesures, liderado por el PP, sobre la retirada de un símbolo franquista de una fuente de esta localidad pontevedresa.

Después de que el parlamentario socialista le preguntase a la Xunta por su valoración de esta iniciativa, la directora xeral de Administración Local, Marta Fernández Tapias, ha asegurado que no le corresponde al Gobierno gallego "hacer valoraciones políticas" de los alcaldes, sino que estas deben realizarlas "los vecinos" en las elecciones.

Este asunto fue llevado con anterioridad al Senado por Compromís. Así, en la propia Cámara alta el Gobierno central explicó que esta consulta no se había realizado conforme a la Ley de Bases de Régimen Local, cuestión que también ha señalado este miércoles la responsable autonómica de Administración local.

En esta línea, ha indicado que el alcalde Juan Manuel Vidal Seage utilizó para esta consulta "medios alternativos de participación" como los que hacen "algunos gobiernos progresistas" para promover sus "presupuestos participativos".

Al respecto, Luís Bará ha cargado contra la "actitud completamente hostil" hacia la "recuperación de la memoria histórica y de permisividad con los símbolos y las tradiciones que tienen que ver con la dictadura".