Rueda insiste en que sindicatos suspendan huelga para negociar, pero subraya que no es una exigencia sino una petición

28/02/2018 - 14:36

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reafirmado en que si la resolución del conflicto de la Justicia depende de su presencia en la mesa de negociación con los sindicatos, estará presente "en el momento en que la huelga se suspenda", si bien ha sostenido que "no es una exigencia, es una petición para acreditar --la-- voluntad negociadora".

VIGO, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios durante un acto celebrado este miércoles en Vigo, donde al ser cuestionado por este tema ha incidido en que "si todo depende de que esté en la mesa, --estará-- siempre y cuando se atienda a la gente que demanda servicios de Justicia". "En el momento en que se acuerde la suspensión yo estaré negociando", ha remarcado.

No obstante, ha apuntado que las negociaciones con la Xunta "se pueden retomar en cualquier momento", si bien "lo primero es que no se sigan produciendo perjuicios a los ciudadanos"; de forma que se suspendan los paros, se negocie y "después los sindicatos son muy libres de, si no --se llega-- a un acuerdo, retomar la huelga".

"No es ninguna exigencia, la Xunta no exige nada, simplemente está pensando en los ciudadanos que no están recibiendo los servicios", ha insistido, lo que ha considerado como unas "condiciones" dentro de "lo normal, entendible y deseable", y que espera "que sea entendido por los representantes sindicales".