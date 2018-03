Motor.- Seat busca profesionales tecnológicos en el 4YFN

28/02/2018 - 14:37

Seat cuenta con un espacio propio en el salón 4 Years From Now (4YFN), que se celebra hasta este jueves en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona coincidiendo con el Mobile World Congress (MWC) para atraer a profesionales altamente cualificados en el entorno tecnológico.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la automovilística este miércoles en un comunicado, bajo el lema 'Join us, be part of our future', la compañía pretende conectar con el talento más innovador y disruptivo presente en el congreso.

El presidente de Seat, Luca de Meo, ha resaltado que este encuentro, referente en innovación y emprendimiento, les permite identificar talento que ayude a la compañía a "afrontar los retos del futuro de la movilidad y de la industria 4.0", y ha destacado que la empresa ha incorporado en los últimos dos años a 150 profesionales con un perfil digital.

Además de aprovechar el encuentro para reclutar a jóvenes talentos, la compañía lleva a cabo en el congreso diferentes iniciativas para estrechar relaciones con el ecosistema emprendedor, entre las que destaca un 'Open innovation challenge' mediante el que Seat propone a las startups dar soluciones a procesos en la industria 4.0.

Así, la compañía ha definido un desafío que consiste en agilizar la comunicación entre la fábrica y los concesionarios, para mejorar la efectividad y la velocidad de la comunicación de la compañía con toda su red de puntos de venta, que engloba a empresas de más de 80 países.

Otra propuesta destacada es una clase magistral sobre las relaciones de negocio entre las grandes corporaciones y el ecosistema emprendedor: participarán empresas líderes en sus sectores como Aguas de Barcelona, Gas Natural Fenosa, CaixaBank, Telefónica y Seat, para profundizar en la relación entre las grandes corporaciones nacionales y el ecosistema startup.

SEAT DISRUP

Coincidiendo con su presencia en 4YFN, Seat ha presentado este miércoles la iniciativa Seat DisrUP, que consiste en dos eventos que buscan atraer y captar las promesas del futuro organizado junto con Pangea, el primer ecosistema internacional de talento joven que ayuda a las compañías con sus retos de transformación cultural y digital.

La iniciativa, que celebrará un encuentro en Madrid y en Barcelona en abril, planteará diversos retos a 60 talentos menores de 26 años para que propongan soluciones en el nuevo entorno digital que afronta la industria del automóvil.