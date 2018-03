Antonio Román se reserva de momento si repetirá como candidato a la Alcaldía de Guadalajara

28/02/2018 - 15:03

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, no ha descartado aún si su futuro pasará o no por presentarse de nuevo como candidato a la Alcaldía de la capital por el PP porque en las pasadas elecciones tenía la decisión tomada de no hacerlo y al final rectificó.

Así lo ha señalado Román a preguntas de los periodistas, durante una rueda de prensa en la que ha admitido, no obstante, que por el momento tampoco nadie le ha pedido nada aún, y tras insistir en que restan todavía dieciséis meses durante los cuales quiere estar "centrado" en el trabajo del Ayuntamiento, para el que ha anunciado una inversión de 17 millones de euros.

"A día de hoy, se lo que pienso y de momento me lo quedo para mí", ha dicho el alcalde una vez que ha señalado que él mismo participa en la dirección del partido y que por ahora nadie se ha dirigido a él para ver si se presentará de nuevo como candidato a la alcaldía, "no hay nada aún", ha incidido.

El regidor ha reconocido que sabe lo que va a hacer al igual que lo sabía hace cuatro años y cambio de opinión, por lo que "de momento, es bueno que quede para mí y para mi familia". Ha recordado como ahora su compromiso es estar hasta el final de de la legislatura y acometer los proyectos que espera finalizar a lo largo de este mandado.

"Nadie me va a negar el esfuerzo por la ciudad durante doce años de alcalde, ni tampoco la honestidad" en ese ejercicio, ha dicho tras insistir en que tome la decisión que tome, será una "decisión propia".

CRÍTICAS DEL PSOE

Román también se ha referido a las críticas del secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, en las que incide en que el alcalde sigue retrasando la apertura del aparcamiento del Hospital y aludía a la recepción, este martes, de un requerimiento a la empresa del Ayuntamiento emitido el pasado 6 de febrero, el alcalde ha señalado que es "rotundamente mentira".

El regidor de la capital ha instado a la Administración regional a que aprenda a "no lanzar" a miembros de su partido a tratar de defender una política que a su juicio es "indefendible", ha señalado.

Además, según ha dicho, siguen sin poner "ni un ladrillo" en el Hospital, a la par que ha insistido en que todavía no han presentado la documentación para la licencia de actividad con respecto al aparcamiento pese a que se les ha dado la licencia de primera ocupación.

"El alcalde de Guadalajara está deseando la licencia hoy, ya, pero exigiendo lo que se exige a cualquier particular, pero no presentan los papeles o lo hacen mal, y en el momento en que esté la documentación se ponen los técnicos a trabajar", ha afirmado a la par que ha dejado entrever que tal vez lo hagan de manera deliberada porque "les interesa más el follón que dar solución a los problemas".

"Quiero que se abra el aparcamiento pero desearía aún más que se abriera el hospital", así se ha pronunciado Román para quien "tristemente, se sigue mandando mucho desde Toledo en Guadalajara y si dejaran más capacidad de decisión, seguramente iría mejor", ha aseverado.

Por último, para el alcalde de la capital alcarreña, al Gobierno del PSOE regional no le importa Guadalajara, que asegura "es un grano" porque ha supuesto siempre el peor resultado del PSOE en la región".

Y en este sentido, según Román, "volverá a ocurrir"; "en las próximas elecciones Guadalajara volverá a ser clave para el resultado final favorable a una opción diferente al PSOE y esto lo saben, y por eso no quieren hacer nada aquí", ha concluido.

LA CÁRCEL

Preguntado sobre la situación de abandono que parece registrar la cárcel de Guadalajara, de la que han salido a la luz algunos videos caseros con gente en su interior, el alcalde ha insistido en que es un edificio de la historia de la ciudad al que hay que dar una solución y "recuperarlo para darle un uso, no para que esté vacío".

"Habrá que gestionarlo políticamente, sin duda, y me da igual quien o como lo gestione", ha dicho a la par que ha señalado que así lo exigirá tanto con este como con algún otro "gobierne quien gobierne", incluyendo ahí también el Ateneo o el Fuerte de San Francisco.

Según Román, es un edificio que pertenece a la historia de esta ciudad y ha recordado como en el Ayuntamiento llegó a estudiar en su día si tenían algún tipo de derecho para recuperar el edificio, y ha insistido en que es un objetivo que habrá que cumplir en los próximos años.

El alcalde ha pedido también que se haga algo con la cárcel de mujeres, otro edificio sobre el que el Ayuntamiento tiene una cesión pero que debe recuperarse para el patrimonio de la ciudad y "darles uso".

Y en esa recuperación ha incluido también el Ateneo, y ha recordado como, cuando se recuperó el teatro Moderno con un gobierno del PP en Castilla-La Mancha había plataformas dirigidas políticamente, y "hoy, nadie abraza el Ateneo, un edificio que está vacío y se ha caído el techo", ha insistido.

Además, ha avanzado que también está en gestiones para la recuperación del antiguo edificio de Correos; también quieren darle un mejor contenido al Mercado de Abastos o al Edificio Negro, lamentando que algunos como es el caso del Fuertes se estén cayendo.