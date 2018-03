Madrid. ahora madrid y el psoe rechazan distinguir entre "bien fusilados" y "mal fusilados" en la almudena

28/02/2018 - 15:07

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)

Los grupos de Ahora Madrid y el PSOE tumbaron con sus votos, incluido el de calidad de la alcaldesa, Manuela Carmena, una proposición del PP apoyada por Ciudadanos que instaba a excluir del Memorial de La Almudena a los ejecutados que participaron en los asesinatos de inocentes en la retaguardia de Madrid; el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, dijo que ello equivaldría a distinguir entre unos "bien fusilados" y otros "mal fusilados".

En la presentación de la iniciativa, el concejal popular Pedro Corral, portavoz de Cultura del grupo, dijo que "mezclar víctimas y verdugos" en el memorial es "una doble afrenta", también para las víctimas republicanas, y lamentó que no sea el PSOE quien defienda que sus mártires no pueden ser recordados junto a quienes asesinaron a presos en las checas o la cárcel Modelo, que, subrayó, "no son un invento de la Causa General" franquista contra los republicanos. También agradeció al Comisionado de la Memoria Histórica encabezado por Francisca Sahuquillo su voluntad de hacer un memorial conciliador.

Valiente contestó que, igual que cuando ayer se leyeron en el Pleno los nombres de los deportados madrileños a los campos de concentración nazis no se investigó su pasado, en el cementerio de La Almudena se ha de rendir "homenaje a las víctimas por el mero hecho de serlo".

Aunque reconoció que Corral planteaba un debate interesante, preguntó si el guardia civil Melitón Manzanas, torturador en las cárceles franquistas y asesinado por ETA, deja por ello de ser víctima del terrorismo. No obstante, coincidió con Corral en su alabanza del Comisionado y por eso pidió escucharle, prometiendo "incorporar su opinión" a la ejecución final del memorial, sin renunciar a éste porque "es fundamental que exista un Memorial a las víctimas de la Almudena", que recordó son distintas de las de la Guerra Civil, de quienes la proposición del PP pedía también hacer un listado

La portavoz de Cultura de Ciudadanos, Sofia Miranda, acusó a Valiente de puentear al Comisionado al fiar el listado de mencionados en La Almudena a un estudio distinto y coincidió con Corral es que es "absurdo convertir en víctimas a verdugos". Además, acusó al Gobierno municipal de escoger "la parte de la historia que más les conviene", la que va de 1939 a 1944, cuando sólo había ya represión franquista, para practicar "una memoria prefabricada", y en lugar de eso pidió, como el PP, un memorial que reúna a todas las víctimas.

Desde el PSOE, el concejal Ramón Silva criticó al Gobierno municipal por no avisarles de los detalles del memorial pero a la vez pedirles apoyo en proposiciones como ésta del PP, pero avanzó que los socialistas estarán pendientes de la decisión que tome el Comisionado de la Memoria Histórica y, mientras tanto, votarían en contra, pidiendo que se le deje trabajar. Además, pidió para los excesos del bando republicano la misma indulgencia que con los de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, porque, pese a ellos, en ambos casos fue, para él, una batalla del "bien contra el mal"; en Europa ganó el bien y en España el mal, por lo que lamentó la "equidistancia" de la "derecha".

En su segundo turno, Corral rechazó la comparación con Melitón Manzanas, porque el asesinato de éste no fue después de una guerra, lamentó el "maniqueísmo" de Silva y preguntó si, siguiendo la lógica de Valiente, los exdictadores italiano y rumano Benito Mussolini y Nikolai Ceaucescu deberían ser también recordados, puesto que ambos fueron ahorcados. "¿La muerte iguala a todos?", preguntó, antes de pedir que se piense también en las familias de las víctimas inocentes ejecutadas por los comunistas y de concluir que "los españoles tenemos un prolema cuando el PSOE, a falta de ideas , va a buscarlas al valle de loe Caídos", como ha hecho hoy la dirección federal.

Valiente finalizó el debate apuntando que distinguir entre víctimas inocentes y víctimas culpables equivale a decidir quiénes fueron "bien fusilados y cuáles mal fusilados", y reiteró que, en situaciones de violación de derechos humanos, todos "tienen que ser tratados en igualdad de condiciones". Finalmente, contestó a la última alusión de Corral que las familias de las víctimas franquistas ya fueron resarcidas, mientras que las de las republicanas siguen siendo "una deuda histórica de esta ciudad", y concluyó que "sería fundamental tener una derecha democrática que reconociera lo que ha pasado en este país".

(SERVIMEDIA)

28-FEB-18

KRT/gja