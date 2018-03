Madrid. el pleno municipal aprueba, con el voto en contra ahora madrid, que el pago con móvil del ser no conlleve un sobrecoste

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles una moción de urgencia presentada por el PSOE, apoyada por el PP y Ciudadanos y con el voto en contra de Ahora Madrid, que pide que el pago del Servicio de Estacionamiento Regulado con el teléfono móvil no conlleve un sobrecoste para el usuario.

En la presentación de la iniciativa, el concejal del PSOE Chema Dávila se negó a que recaiga sobre los madrileños ese sobrecoste, aun no estando en contra de la liberalización para que entren todas las aplicaciones de móvil que lo deseen, y sostuvo que el precio total sea el establecido en en las ordenanzas fiscales como forma para solucionar el tema, y no uno superior establecido mediante una instrucción.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidada, Inés Sabanés, matizó que el sobrecoste no recaería sobre todos los madrileños, sino sobre quienes usan coche, aparcan en SER y pagan con móvil, y que es difícil retirar una instrucción que no existe, aunque se esté trabajando en ella

Sabanés explicó que fue el contrato original del SER electrónico, bajo el Gobierno de Ana Botella, el que dispudo que los costes adicionales que pudiera conllevar el pago con móvil, recaería en el usuario, y que la Comisión de la Competencia estableció que no podía establecerse un límite al número de aplicaciones que entraran, y distinguió el pago normal del SER del pago con móvil.

Aclaró que de momento no se está cobrando nada por este menester y que en ningún caso se ha precisado que sería un 10%, puesto que eso supondría fijar precios, lo cual es ilegal, y dijo que no es capaz de asegurar que lo que defendía el PSOE en su propuesta entraba dentro de la legalidad. Por eso, no podía aceptar la iniciativa pero asumía la necesidad de seguir trabajando en alternativas.

Por parte de Ciudadanos, Sergio Brabezo dijo que le parecía muy apropiada la propuesta del PSOE, muy rápida pero que deja abierto qué se puede hacer para resolver el problema. A la vez, pidió dar seguridad jurídica y no repercutir el precio sobre los usuarios, sino sobre el Ayuntamiento, por lo que anunció su apoyo a la moción socialista.

Desde el PP, Fernando Martínez Vidal interpretó la iniciativa del PSOE como un intento de desmarcarse de Ahora Madrid de cara a las elecciones, a la vez que acusó al Gobierno municipal de atacar al tráfico privado, pese a los 90 millones que recauda al año en parquímetros. Dijo que se alegraba de que Sabanés desmintiera que se vaya a pagar ya, sugirió que el Ayuntamiento saque su propia aplicación gratis para que los usuarios no tengan que cargar con el sobrecoste.

En su réplica, Dávila dijo que no entiende que en un servicio público haya un sobrecoste que vaya a beneficiar a un privado, la empresa de aplicaciones, cuando no lo ha habido hasta el momento actual y los madrileños ya pagan en el SER lo establecido por el Ayuntamiento. En su lugar, propuso que las aplicaciones se lucren con publicidad o gestión de datos privados, como hacen las gratuitas. Sabanés dijo que el Gobierno municipal seguirá trabajando en la búsqueda de soluciones.

