Ahora Madrid, PSOE y Cs aprueban una moción a favor de la libertad de expresión y creación, con la abstención del PP

28/02/2018 - 16:25

Zapata traslada la preocupación por "vivir en un país donde pueden pasar cosas como la de ARCO, retirar un libro o que un tipo por cantar acabe en la cárcel"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Ahora Madrid, PSOE y Cs han aprobado una moción presentada por el grupo de gobierno a favor de la libertad de expresión y creación, con la retirada de 'Presos políticos', de Santiago Sierra, como telón de fondo, una proposición en la que el PP se ha abstenido al considerar que lo que se traía al Pleno de Cibeles no era más que "carroñería política".

El concejal Guillermo Zapata ha sido el encargado de defender la proposición, que ha trasladado a Cibeles la preocupación por "vivir en un país donde pueden pasar cosas como la de ARCO, retirar un libro o que un tipo por cantar acabe en la cárcel".

Tras conocer la retirada de la obra, el Ayuntamiento pidió una junta extraordinaria de Ifema para tratar de revertir la situación pero se encontraron con el voto en contra de la Comunidad aunque les alegra que "poco a poco se haya reconsiderado la postura", ha expuesto Zapata, que ha explicado que la moción de urgencia propuesta no busca un consenso en cómo mostrar el descontento pero sí que debería haber unión en la defensa de la libertad de expresión.

La libertad de expresión, en palabras de Zapata, "no es sólo una forma de garantizar que una persona pueda crear contenidos y expresarse sino que también garantiza que los límites de la opinión sean anchos garantizando que el disenso es un elemento de la construcción democrática para garantizar sociedades abiertas y diversas".

LA IDEOLOGÍA DE UN ARTISTA

"Antes de la polémica leí que nunca se debe comprar una obra por las ideas políticas de un artista. Pueden sustituir comprar por juzgar o retirar", ha expuesto la concejala de Cs Sofía Miranda. Y es que, como ha defendido, el valor del arte no radica en la ideología del individup sino "en lo subjetivo, en lo que remueve por dentro".

Para Miranda, retirar un cuadro le recuerda a "tiempos lejanos". Sí ha criticado que la alcaldesa, Manuela Carmena, no acudiera a ARCO con los reyes porque pone en entredicho la imagen internacional de la ciudad. Zapata le ha contestado que esta decisión ha podido ser bien vista por muchos artistas que piensan que así tienen la garantía de que su alcaldesa "se juega la cara ante la opinión pública defendiendo sus derechos".

"VITO CORLEONE TAMBIÉN RECOMENDABA"

La socialista Mar Espinar ha remarcado que el arte necesita libertad y que, como dijo el escritor Oscar Wilde, "no hay libros morales o inmorales sino bien escritos o mal escritos". Sobre que se recomendara la retirada de la obra de Sierra, la edil ha ironizado con el hecho de que "Vito Corleone también recomendaba".

"La libertad de expresión en el arte se debe respetar desde lo privado y proteger desde lo público. Rechazamos la tutela moral, la censura política o la recomendación ética porque el arte es una jungla y no es recomendable poner señales de stop", ha manifestado.

El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha lanzado a Ahora Madrid que en cuestión de derechos fundamentales no van con ellos "ni a la vuelta de la esquina" con una moción que es un ejemplo de "carroñerismo político" ante una decisión como la de ARCO, que ha definido como "no acertada".

Almeida ha cargado contra Carmena por vulnerar presuntamente la libertad de expresión de un concejal del PP, "al que ha amenazado dos veces con llevarle a los tribunales".

Cree además que se vulnera el derecho a la integridad física y moral cuando se apoya a Alfon y a Andrés Bódalo; el de libertad religiosa y de culto cuando la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, "asalta medio vestida una capilla"; que se vulnera el derecho al acceso a cargos públicos cuando "se cesa ilegalmente a la interventora" o cuando "no se consagra el derecho de los padres a educar a sus hijos según convicciones prohibiendo la participación de un colegio concertado diferenciado en la cabalgata de Carabanchel".

"EGO DESCOMUNAL"

"A usted le importa poquísimo ARCO, no le ha dado ni diez segundos", le ha recriminado Guillermo Zapata, que no sabía si Almeida está aquejado de "un ego descomunal o de un enorme complejo porque la proposición no iba dirigido al PP".

"Piensan que cuando hablamos de libertad de expresión estamos pensando en ustedes, como si estuviéramos obsesionados con ustedes pero no. Estamos preocupados por vivir en un país donde pueden pasar cosas como la de ARCO, retirar un libro o que un tipo por cantar acabe en la cárcel", ha espetado.

En la moción de urgencia el Ayuntamiento "lamenta y rechaza la retirada de ARCO, a petición de IFEMA, de la obra de Santiago Sierra al ser un acto de censura contrario a la libertad de expresión y al derecho a la producción y creación artística, garantizados en el artículo 20.1 de la Constitución española".

Igualmente defiende la libertad de creación en la ciudad de Madrid, "reconocida internacionalmente como una ciudad abierta, democrática y creativa", además de reiterar su "compromiso con la obligación de respeto, garantía y promoción de los derechos fundamentales" porque la garantía de la libertad de expresión artística y del derecho a la cultura es "una obligación indispensable para la configuración de la opinión pública libre e informada que requiere todo Estado de Derecho".