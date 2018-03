La Formación Profesional gana protagonismo la 26º edición de Aula

La Formación Profesional ha ganado protagonismo en la 26ª edición del Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa de Ifema, que se ha inaugurado este miércoles 28 de febrero con una visita del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, cuyo departamento ha dado a conocer que la matriculación en la modalidad Dual ascendió este curso a 24.000 alumnos, cinco veces más que en 2012.

Acompañado, entre otros, por el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, el ministro ha recorrido en primer lugar los 250 metros cuadrados del estand que su departamento ha instalado en el corazón de la feria y donde se informa a los interesados en asuntos como la FP o el programa Erasmus+.

En ese espacio, que en la hora previa a la llegada del ministro estaba muy concurrido, se trata de combatir con datos los "mitos" que persisten sobre la formación profesional y que, según el jefe de Área de Ordenación de Formación Profesional, Manuel Domínguez, son "el verdadero tapón" en las matriculaciones.

En declaraciones a Europa Press, explica que su afán es explicar a los curiosos que la FP "es una alternativa real y otra puerta de salida al mundo laboral", que cada vez tiene más demanda por parte de las empresas, ávidas de perfiles técnicos específicos para labores prácticas que no salen del mundo universitario.

De acuerdo a los datos del Ministerio, la FP cuenta ya con en torno a 850.000 alumnos, 100.000 más que en Bachillerato. Sólo la FP Dual, modalidad creada con la LOMCE, se imparte este curso ya en 650 centros educativos y cuenta con la participación de 10.000 empresas. En el estand se suceden preguntas como "para qué sirve", "qué salidas tiene" o si es compatible con la Universidad.

CAMBIO DE TENDENCIA

Marín ha destacado este hecho en declaraciones a Europa Press y ha incidido en que se está produciendo "un cambio de tendencia que dice mucho en favor de la FP", pero ha admitido que "hay camino todavía por hacer" y que éste se está recorriendo "coordinadamente con las comunidades autónomas y los centros educativos", pero "especialmente con las empresas".

En este sentido, ha recordado que este año verá la luz un nuevo Real Decreto sobre Formación Profesional Dual, "que servirá para sacar esas vocaciones que tienen los jóvenes, porque va a permitir que por las mañanas estén en el centro educativo u por la tarde en las empresas", lo que "consigue que de cada 10 alumnos 8 encuentren trabajo en la empresa en que hacen prácticas".

De hecho, tras conocer de primera mano los últimos datos sobre Formación Profesional, el ministro ha tomado asiento para escuchar a un grupo de jóvenes que se encontraban, micrófono en mano, contando a los visitantes de Aula sus experiencias y anécdotas cursando la beca Erasmus por el mundo, como un asturiano que lloró de emoción en un supermercado de Turquía cuando un turco le dijo en castellano que había sido Erasmus en Oviedo.

El recorrido de la visita oficial pasaba por los estands de las instituciones, como el de la Policía Nacional --con gran afluencia de público ante la presencia de efectivos de la unidad canina--, la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas, así como el de la Comunidad de Madrid y el de aquellas universidades cuyo rector se encontraba en la feria.

"MINISTRO, QUIERO SER POLÍTICO"

Durante el camino, Méndez de Vigo ha dejado varias anécdotas, como haber practicado una ecografía de corazón en un simulador de la Universidad Alfonso X el Sabio; un posado con los estudiantes de la asociación CANAE tras un marco de Instagram, o una charla con Carlos Pradas, un madrileño de primero de Bachillerato que le ha abordado en un pasillo para decirle que quiere ser político.

"¿Te lo has pensado bien?", ha preguntado el ministro al joven. "Piénsatelo. En cualquier caso, es muy importante formarse porque así seréis independientes", le ha dicho el titular de Educación, que ha explicado que el se dedica a la política, pero tiene estudios y una oposición.

"El día que no esté de acuerdo, o no me apetezca, me voy a lo que ya tengo. El conocimiento, el saber, te da fuerza, te da independencia y te da libertad. Y luego, haz lo que quieras", ha dicho Méndez de Vigo.

El ministro también se ha detenido en el estand de la Universidad San Pablo CEU, donde ha enviado un mensaje a sus alumnos a través de CEUMedia, el departamento de comunicación, en el que ha recordado que fue profesor allí entre 1989 y 1992, "unos años estupendos". "El paso por la universidad no se olvida nunca, es formativo, es muy importante pero sobre todo es relacional, haces amigos, aprendes a vivir y es algo que toda la vida te acompaña", les ha dicho.

Más tarde, ante otro grupo de estudiantes universitarios, ha incidido en esta idea. "Recordad aquellos tiempos. Disfrutad de ello y formaos. Aula es magnífico para informarse", ha añadido.