'Love the 90's' reunirá a Gala, Whigfield, Chimo Bayo y OBK en Badajoz en julio

28/02/2018 - 16:51

El concierto 'Love the 90's' reunirá el próximo día 27 de julio en la Alcazaba de Badajoz a varios de los mejores artistas nacionales e internacionales del dance de los 90, como Gala, Whigfield y Chimo Bayo.

BADAJOZ, 28 (EUROPA PRESS)

Por el escenario de Love the 90's pasarán también Rozalla, Double You, Alice DJ, Paradisio, Sensity World, OBK, Viceversa, Paco Pil y Just Luis, quienes recordarán sus "grandes hits convirtiendo La Alcazaba por una noche en una gran discoteca".

Así lo ha señalado la organización en una nota de prensa en la que ha destacado que "no faltarán tampoco dos de los grandes buques insignia del festival", el conocido locutor Fernandisco, quien ejercerá de presentador del concierto, y The Jumper Brothers, que serán los responsables de la animación del mismo con su 'Dj set',

'Love the 90's' es un show diseñado para que el público "no deje de disfrutar y de bailar durante varias horas" y contará con un escenario "espectacular", efectos audiovisuales y de luces "nunca vistos", coreografías y "muchas otras sorpresas que hacen del concierto toda una experiencia".

Las entradas están disponibles desde este jueves en www.yosaliadefiestaenlos90.com/badajoz. 'Love the 90's' es una creación de Sharemusic!, promotora responsable de otros eventos como 'Love the Tuenti's', festival que reunirá a las grandes figuras del dance de la primera década de los 2000 que próximamente anunciará oficialmente las nuevas fechas de su gira.