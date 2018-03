El Colegio de Médicos de Asturias denuncia ante Fiscalía una conferencia contra la industria alimentaria y farmacéutica

28/02/2018 - 17:03

Los responsables del hotel que albergará el evento, sorprendidos, tras recibir un burofax con la advertencia

OVIEDO, 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Francisco Fernández-Guisasola, ha enviado un burofax al Hotel Villa de Nava, en el municipio asturiano de Nava, en la que advierten de que el Colegio presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El motivo que alegan es la celebración en el complejo, el 4 de marzo, de la conferencia 'Vivir con buena salud. Industria alimentaria y farmacéutica sin escrúpulos' a cargo del empresario, agricultor, activista partidario de terapias naturales Josep Pàmies.

En el escrito, de 26 de febrero, Fernández-Guisasola señala que ha tenido conocimiento por la prensa de la conferencia en los locales del hotel. A los responsables del establecimiento les dice que "abordará temas que presuntamente incurren en intrusismo y pueden suponer un peligro para la salud pública".

"Les comunicamos que la asesoría jurídica de este Colegio Oficial de Médicos, a requerimiento de la Junta Directiva Permanente, presentará denuncia inmediata ante la Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por si pudiera construir una actividad delictiva tipificada", señala el secretario general del Colegio. "Estaremos muy atentos a la realización de este acto y actuaremos en consecuencia", concluye.

Desde la dirección del hotel, Ángeles Terán ha reconocido a Europa Press estar sorprendida por los términos del burofax. Lo primero que hizo al recibirlo, ha explicado, fue ponerlo en conocimiento de las autoridades locales, Guardia Civil y Policía Local, que le confirmaron que ella no estaba cometiendo ninguna ilegalidad, al no tener ninguna responsabilidad sobre la conferencia.

"Es la primera vez que me pasa algo así, nunca jamás", ha señalado Terán, que tiene amplia experiencia en organizar conferencias de muy distintos ponentes en sus instalaciones.

Ni siquiera el hotel participa en la organización de la conferencia, que corre a cargo de un negocio de productos ecológicos. Por eso, Terán aún entiende menos que desde el Colegio de Médicos se dirijan al hotel en esos términos.

No es el único escrito que han recibido en el hotel recomendándole que suspenda la conferencia, según ha explicado Terán. "Me da exactamente lo mismo", ha dicho, dejando claro que no tiene previsto suspender conferencia alguna por presiones o intimidaciones. Parte de su trabajo, ha explicado, consiste precisamente en alquilar locales para eventos y conferencias, sin entrar en su contenido. "Es todo bastante absurdo", ha señalado.

Además de la conferencia prevista en el hotel Villa de Nava, Josep Pàmies tiene previsto ofrecer esa semana otras charlas en otros establecimientos asturianos. En Galicia han sido canceladas recientemente dos charlas de ese conferenciante, conocido por sus tesis contrarias a las vacunas o la quimioterapia.