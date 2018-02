El PSOE pide sacar al callejero de la capital del "machismo" con reconocimientos a mujeres insignes

28/02/2018 - 17:12

El PSOE ha pedido en el último pleno municipal al PP que "cumpla con su palabra" y "saque del machismo el callejero" de Jaén pidiendo el reconocimiento en él de la trayectoria de mujeres jiennenses insignes.

JAÉN, 28 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado la concejala socialista María del Mar Shaw, quien ha recordado que "hay un acuerdo plenario del pasado año del PP, auspiciado por todas las asociaciones de mujeres y por el PSOE, que sigue sin despegar a pesar de que ha habido oportunidades para ello", a lo que ha manifestado que "nos duele que no se cumpla con él", según ha informado el partido en un comunicado.

En este marco, Shaw ha precisado que no sólo se aprobaron medidas de fomento del empleo o de apoyo a quienes sufren la violencia machista, "sino también acciones de visibilización del trabajo de las mujeres con la dedicatoria de calles o espacios públicos entre otros gestos".

La edil socialista ha apostillado que, en el pleno de este martes, se asignó una calle a un hombre ligado al mundo del deporte en la ciudad, con lo que "no cabe el argumento que nos había dado el PP de que no hay calles para tantas propuestas como se hacen". "A las puertas del 8 de marzo creemos que ya ha pasado un año desde que se llegó a este acuerdo y no entendemos que no haya habido un nombre femenino entre los de las últimas calles que se han asignado", ha añadido.

En este sentido, la concejala ha señalado que esta última asignación se ha hecho "fraccionando por tercera vez la que fuera la calle Federico Mayor Zaragoza". "Me chirría esto, porque se ve que cuando se pone interés se busca donde sea un lugar en el callejero para dedicar una calle", ha reprochado.

La concejal ha propuesto que sean tenidos en cuenta por el Consistorio los nombres de las jiennenses María Castellano Arroyo, primera mujer catedrática de Medicina de España, o Cristina Lucas, una de las 20 artistas plásticas más influyentes de los últimos años. "Por no hablar de otras personas, como Pilar Palazón, reciente Medalla de Andalucía, de la que sabemos que hay muchos colectivos que piden una calle para ella".

Por este motivo, Shaw ha pedido al alcalde de la capital, Javier Márquez (PP) que aclare cuál es el criterio para que se otorgue el nombre de un espacio público a una persona. "Si es por tiempo, quien llegue el primero, si es por quienes promueven la petición, o si es por el número de adhesiones, porque, en función del criterio que sea, este grupo municipal no tiene problemas en intentar que se cumpla el acuerdo plenario de una u otra forma", ha concluido.