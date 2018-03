Casi 200 estudiantes se forman en la escuela RadioM21, con más de 231.000 podcast descargados

28/02/2018 - 17:16

Un total de 197 estudiantes se han formado en la emisora-escuela M21, con más de 231.000 podcast descargados, ha indicado este miércoles en el Pleno de Cibeles la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, después de que no saliera adelante la proposición del PP para cerrar la radio y dedicar su presupuesto a partidas sociales. Los populares han tenido un voto menos, el del concejal de Cs Miguel Ángel Redondo, que estaba fuera del hemiciclo cuando se ha producido la votación.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El concejal del PP Percival Manglano ha criticado que de los 528 millones en recortes en el Ayuntamiento de Madrid, hasta 114 han ido a parar al área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. "Se han cebado con los asuntos sociales, lo que da cuenta de su cinismo porque llegaron denunciando todo tipo de emergencias sociales pero cuando deciden recortar lo hacen en lo social", ha planteado.

Manglano ha indicado que, según sus datos, en "Radio Colocao" trabaja el director, seis empleados fijos y 96 colaboradores de la radio, junto a otros 16 colaboradores de la revista. "¿La radio paga un millón de euros a 119 personas? ¿Pero esto qué es? ¿Esto es emergencia social?", le pregunta a Ahora Madrid. También ha cargado contra una "audiencia liliputiense de 400 oyentes diarios" pero que no son datos oficiales ya que "se niegan a someterse al Estudio General de Medios (EGM)".

"Que el PP dé lecciones sobre recortes en inversión social ni una, cuando ustedes han sometido al país y a la Comunidad a una sequía permanente que ha caído sobre los hombros de los más vulnerables, como pensionistas, estudiantes, víctimas de violencia machista, parados", ha replicado la portavoz del Gobierno, Rita Maestre.

También ha recordado a Manglano que la radio no es una invención del equipo de Manuela Carmena sino que se puso en marcha en 1987, con Enrique Tierno Galván, y que después se ha mantenido durante veinte años. "Sería entonces Radio Tierno Galván, Radio Manzano, Radio Gallardón y Radio Botella", ha espetado.

La diferencia es que durante los años de gobierno del PP se produjeron "gastos poco claros, como la inversión en el estudio de Alameda de Osuna poco transparente, con inversiones en material que han ido desapareciendo". La edil ha cargado contra el oportunismo del PP por "mantener la radio durante veinte años y ahora cambiar de posición".

Tras destacar que la función principal de la emisora es la de ser escuela, Maestre ha aclarado a Maglano que si fue presupuestada en 1,2 millones de euros, finalmente el gasto ha sido menor, con 991.000 euros, cantidad a la que se añaden los más de 200.000 euros en ingresos procedentes de entidades colaboradoras, como el Foro de Empresas, la Fundación La Caixa o Movistar +. Los costes laborales ascienden a 250.000 euros, cantidad que incluyen las ocho contrataciones derivadas de los respectivos concursos, más 500.000 euros en producción.

La edil ha explicado que si la radio no pasa por el EGM es porque su función principal no es la de tener oyentes sino la de emisora-escuela. En este punto ha recordado que la exportavoz del PP, Esperanza Aguirre, advirtió de la necesidad de que M21 no compitiera con las emisoras de radio privadas.

"Queremos una radio que se escuche, porque no se sintoniza, queremos una radio que se pueda evaluar. La radio no necesita una revista, no necesita más estudios (en referencia a Conde Duque) ni el descontrol en las contrataciones, en los colaboradores y en los programas", ha manifestado Sofía Miranda desde Cs.

La socialista Mar Espinar ha acusado al PP de ser "hipócritas" por ver la paja en el ojo ajena pero no la viga en el propio. Con Ahora Madrid discrepan en muchos puntos de la radio pero la idea "es buena". Siguiendo con el PP, la concejala ha cargado contra su "protocolo antiCiudadanos para recuperar presencia mediática con cualquier falsedad".