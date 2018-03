Martí Gironell se sumerge en el Hollywood de los 50 y 60 con una novela sobre Jean Leon

28/02/2018 - 17:35

"Se convirtió en confidente de grandes estrellas. Él nos permite ver cómo eran tras los focos", explica

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El escritor y periodista catalán Martí Gironell se sumerge en la época dorada de Hollywood con su nuevo libro 'La força d'un destí' (Columna, 2018), que recrea el periplo vital del catalán Ceferino Carrión, que abandonó la España franquista en 1949 para ir a Estados Unidos "en busca de una vida mejor", donde se convirtió en el restaurador de éxito y empresario vinícola Jean Leon.

"Doy a conocer su historia y muestro cómo llegó a ser confesor de grandes estrellas", ha explicado Gironell, a la vez que ha afirmado que su octavo libro también expone los sacrificios que Leon, un hombre hecho a sí mismo, tuvo que hacer para cumplir sus objetivos vitales.

En una entrevista de Europa Press, el escritor, galardonado con el Premi Ramon Llull por la novela, ha remarcado: en la vida de Leon "no es oro todo lo que reluce. Tuvo golpes de suerte, pero también renunció a muchas cosas. Él nos enseña a luchar por nuestros sueños, pero poniendo los pies en la tierra".

Gironell, que se ha documentado a través de fotografías y fuentes familiares, y ha leído obituarios en el New York Times y el Washington Post para descubrir detalles de las 'celebrities' que lo trataron, define su obra como una novela histórica con píldoras de ficción: "Narro hechos que, si no pasaron, podrían haber sucedido. Hay una verosimilitud que hace que te los puedas creer".

RELACIÓN CON ESTRELLAS

En este sentido, remarca que los contactos con grandes estrellas como Marilyn Monroe que se cuentan en la novela son reales, y que incluso Leon podría haber sido uno de los últimos que la vio con vida, a la vez que expone que el restaurador catalán conoció a personalidades como Frank Sinatra, Paul Newman y Warren Beatty.

"Todos ellos eran asiduos en el restaurante La Scala", detalla el escritor, que explica que fue un establecimiento de referencia en el Hollywood de los años 50 y 60, y que Jean Leon proyectó en California junto con James Dean, quien murió dos días antes de su apertura, provocando serios problemas para seguir adelante con el negocio.

"A través de Leon descubres cómo estas estrellas también son personas humanas, con sentimientos y preocupaciones como nosotros", indica el autor, que reivindica que la figura de Leon permite humanizarlas y mostrar cómo eran realmente una vez se apagaban los focos.

HISTORIA DESCONOCIDA

Gironell, que dice enamorarse de los personajes sobre los que escribe, confiesa que la historia de Leon le cautivó, sobre todo porque no la conocía: "Un día me invitaron a una comida con distintos escritores y sobre la mesa había una botella de Jean Leon. Me explicaron la historia por encima y empecé a interesarme y a investigar sobre su vida", ha detallado el periodista.

"No es una historia demasiado conocida. Solo hay una biografía de él. La gente lo empezó a descubrir a los años 80 porqué en las galas de celebración del presidente Ronald Reagan se brindaba con Jean Leon. Y a partir de aquí muchos periodistas empezaron a hurgar y descubrieron su origen cántabro y catalán", ha añadido.

RETORNO A CATALUNYA

De hecho, la novela también narra el retorno de Leon a Catalunya, donde compra unos terrenos en el Penedés para elaborar su propio vino, que después exportará al otro lado del Atlántico: "Leon echaba de menos sus raíces. Tenía el corazón dividido como muchos que se van de su tierra en busca de una vida mejor, ya que siempre hay un punto de nostalgia hacia el lugar donde viven los tuyos".

Una vida de película, de sacrificios y sueños que Gironell define como su novela "más redonda" ya que es fruto de dos años de documentación y creación literaria, y que llega a las librerías este miércoles para aportar más detalles sobre la vida de uno de los catalanes más internacionales.